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"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 30.07.2023
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12:16 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/voyna-1887183496.html
"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины
"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 30.07.2023
"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:16
2023-07-30T12:16
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.&quot;Если они будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне&quot;, — утверждает политолог.По его словам, украинский лидер неконституционно продолжает удерживать власть на своем посту, поскольку введенное им военное положение не позволяет провести в стране всеобщие выборы. Это, наряду с принудительным призывом украинцев в ряды ВСУ, может привести к разрушительной гражданской войне, предупреждает бывший советник.&quot;Они поставили себя вне конституции, вне закона. Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников&quot;, — указал Соскин.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в стране проводиться не будут.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине грозит гражданская война из-за действий Зеленского

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
«

"Если они будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне", — утверждает политолог.

По его словам, украинский лидер неконституционно продолжает удерживать власть на своем посту, поскольку введенное им военное положение не позволяет провести в стране всеобщие выборы. Это, наряду с принудительным призывом украинцев в ряды ВСУ, может привести к разрушительной гражданской войне, предупреждает бывший советник.
«

"Они поставили себя вне конституции, вне закона. Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников", — указал Соскин.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в стране проводиться не будут.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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