https://ria.ru/20230730/voyna-1887183496.html

"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины

"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 30.07.2023

"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:16

2023-07-30T12:16

2023-07-30T12:16

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Если они будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне", — утверждает политолог.По его словам, украинский лидер неконституционно продолжает удерживать власть на своем посту, поскольку введенное им военное положение не позволяет провести в стране всеобщие выборы. Это, наряду с принудительным призывом украинцев в ряды ВСУ, может привести к разрушительной гражданской войне, предупреждает бывший советник."Они поставили себя вне конституции, вне закона. Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников", — указал Соскин.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в стране проводиться не будут.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.

https://ria.ru/20230730/udar-1887168837.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины