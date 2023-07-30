"Будет война". В Киеве предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины
Экс-советник Кучмы Соскин: Украине грозит гражданская война из-за действий Зеленского
© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
«
"Если они будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне", — утверждает политолог.
По его словам, украинский лидер неконституционно продолжает удерживать власть на своем посту, поскольку введенное им военное положение не позволяет провести в стране всеобщие выборы. Это, наряду с принудительным призывом украинцев в ряды ВСУ, может привести к разрушительной гражданской войне, предупреждает бывший советник.
«
"Они поставили себя вне конституции, вне закона. Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников", — указал Соскин.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в стране проводиться не будут.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.