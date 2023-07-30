https://ria.ru/20230730/voenkomat-1887249717.html

В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат коктейль Молотова

В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат коктейль Молотова - РИА Новости, 30.07.2023

В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат коктейль Молотова

Учительница одной из школ Феодосии пыталась бросить в военкомат на центральной улице города бутылку с зажигательной смесью, возбуждено дело о статье... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T21:01

2023-07-30T21:01

2023-07-30T21:01

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Учительница одной из школ Феодосии пыталась бросить в военкомат на центральной улице города бутылку с зажигательной смесью, возбуждено дело о статье "хулиганство", идет разбирательство в компетентных органах, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма. ЧП произошло 29 июля в 18.05 мск на улице Земской Феодосии, где расположены администрация города, а также военкомат. По данным правоохранителей, женщина бросила в направлении военкомата бутылку с зажигательной смесью. Разбившись, смесь загорелась на асфальте, не причинив вреда зданию, в результате происшествия никто не пострадал. Полиция возбудила дело о статье "хулиганство", идет разбирательство. В министерстве образования республики РИА Новости подтвердили, что педагог работает в одной из школ Феодосии последние четыре года, отметив, что отзывы о ней положительные. "Отзывы о деятельности учителя положительные, всегда принимала активное участие в патриотическом воспитании учащихся. У коллег никаких подозрений не вызывала. В данной школе работает последние 4 года", - сообщили в пресс-службе министерства. Обстоятельства произошедшего ЧП выясняют специальные службы, министерство держит ситуацию на контроле, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230718/moskva-1884786278.html

https://ria.ru/20230701/gorodets-1881681378.html

феодосия

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феодосия