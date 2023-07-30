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В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат коктейль Молотова - РИА Новости, 30.07.2023
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21:01 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/voenkomat-1887249717.html
В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат коктейль Молотова
В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат коктейль Молотова - РИА Новости, 30.07.2023
В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат коктейль Молотова
Учительница одной из школ Феодосии пыталась бросить в военкомат на центральной улице города бутылку с зажигательной смесью, возбуждено дело о статье... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T21:01
2023-07-30T21:01
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Учительница одной из школ Феодосии пыталась бросить в военкомат на центральной улице города бутылку с зажигательной смесью, возбуждено дело о статье "хулиганство", идет разбирательство в компетентных органах, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма. ЧП произошло 29 июля в 18.05 мск на улице Земской Феодосии, где расположены администрация города, а также военкомат. По данным правоохранителей, женщина бросила в направлении военкомата бутылку с зажигательной смесью. Разбившись, смесь загорелась на асфальте, не причинив вреда зданию, в результате происшествия никто не пострадал. Полиция возбудила дело о статье "хулиганство", идет разбирательство. В министерстве образования республики РИА Новости подтвердили, что педагог работает в одной из школ Феодосии последние четыре года, отметив, что отзывы о ней положительные. "Отзывы о деятельности учителя положительные, всегда принимала активное участие в патриотическом воспитании учащихся. У коллег никаких подозрений не вызывала. В данной школе работает последние 4 года", - сообщили в пресс-службе министерства. Обстоятельства произошедшего ЧП выясняют специальные службы, министерство держит ситуацию на контроле, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230718/moskva-1884786278.html
https://ria.ru/20230701/gorodets-1881681378.html
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феодосия
Феодосия
В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат коктейль Молотова

В Феодосии учительница пыталась бросить в военкомат на центральной улице коктейль Молотова

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Учительница одной из школ Феодосии пыталась бросить в военкомат на центральной улице города бутылку с зажигательной смесью, возбуждено дело о статье "хулиганство", идет разбирательство в компетентных органах, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма.
ЧП произошло 29 июля в 18.05 мск на улице Земской Феодосии, где расположены администрация города, а также военкомат. По данным правоохранителей, женщина бросила в направлении военкомата бутылку с зажигательной смесью. Разбившись, смесь загорелась на асфальте, не причинив вреда зданию, в результате происшествия никто не пострадал. Полиция возбудила дело о статье "хулиганство", идет разбирательство.
Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Источник: у Мавзолея Ленина в Москве задержали мужчину с коктейлем Молотова
18 июля, 09:34
В министерстве образования республики РИА Новости подтвердили, что педагог работает в одной из школ Феодосии последние четыре года, отметив, что отзывы о ней положительные.
«
"Отзывы о деятельности учителя положительные, всегда принимала активное участие в патриотическом воспитании учащихся. У коллег никаких подозрений не вызывала. В данной школе работает последние 4 года", - сообщили в пресс-службе министерства.
Обстоятельства произошедшего ЧП выясняют специальные службы, министерство держит ситуацию на контроле, добавили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка
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