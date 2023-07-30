https://ria.ru/20230730/vmf-1887194912.html

В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ

В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023

В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ

Военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России, состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, в пункте базирования Каспийской... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:51

2023-07-30T13:51

2023-07-30T13:51

безопасность

каспийск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

день военно-морского флота рф

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КАСПИЙСК, 30 июл - РИА Новости. Военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России, состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, в пункте базирования Каспийской флотилии (КФл), передает корреспондент РИА Новости. В парадном строю были представлены в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Астрахань" и "Волгодонск", пограничные сторожевые корабли "Дербент", "Сокол" и "Бриллиант", базовый тральщик "Магомед Гаджиев", катера различных проектов, быстроходные лодки. В ходе динамического показа возможностей флотилии моряки продемонстрировали свою боевую выучку и мастерство. С береговой линии жители и гости Каспийска увидели около 10 эпизодов: прохождение катеров с флагами и фанфарами, проделывание проходов в морском минном заграждении, пресечение нарушения границы и захвата корабля пиратами, морской бой с кораблями и отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, ведение противодесантной обороны, высадка морского десанта, бой за высадку на берегу, оказание помощи терпящему бедствие судну, фонтаны на воде. Всего в мероприятии приняли участие около 400 военнослужащих, сотрудников МЧС и пограничной службы, было задействовано более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения КФл и пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

https://ria.ru/20230730/parad-1887185558.html

https://ria.ru/20230730/vmf-1887178118.html

каспийск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, каспийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день военно-морского флота рф