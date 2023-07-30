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В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023
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13:51 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/vmf-1887194912.html
В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ
В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023
В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ
Военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России, состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, в пункте базирования Каспийской... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:51
2023-07-30T13:51
безопасность
каспийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
день военно-морского флота рф
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КАСПИЙСК, 30 июл - РИА Новости. Военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России, состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, в пункте базирования Каспийской флотилии (КФл), передает корреспондент РИА Новости. В парадном строю были представлены в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Астрахань" и "Волгодонск", пограничные сторожевые корабли "Дербент", "Сокол" и "Бриллиант", базовый тральщик "Магомед Гаджиев", катера различных проектов, быстроходные лодки. В ходе динамического показа возможностей флотилии моряки продемонстрировали свою боевую выучку и мастерство. С береговой линии жители и гости Каспийска увидели около 10 эпизодов: прохождение катеров с флагами и фанфарами, проделывание проходов в морском минном заграждении, пресечение нарушения границы и захвата корабля пиратами, морской бой с кораблями и отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, ведение противодесантной обороны, высадка морского десанта, бой за высадку на берегу, оказание помощи терпящему бедствие судну, фонтаны на воде. Всего в мероприятии приняли участие около 400 военнослужащих, сотрудников МЧС и пограничной службы, было задействовано более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения КФл и пограничного управления ФСБ России по Дагестану.
https://ria.ru/20230730/parad-1887185558.html
https://ria.ru/20230730/vmf-1887178118.html
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безопасность, каспийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день военно-морского флота рф
Безопасность, Каспийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), День Военно-морского флота РФ
В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ

В Дагестане прошел военно-спортивный праздник ко Дню ВМФ с участием более 30 кораблей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (на первом плане) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы. Архивное фото
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КАСПИЙСК, 30 июл - РИА Новости. Военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России, состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, в пункте базирования Каспийской флотилии (КФл), передает корреспондент РИА Новости.
В парадном строю были представлены в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Астрахань" и "Волгодонск", пограничные сторожевые корабли "Дербент", "Сокол" и "Бриллиант", базовый тральщик "Магомед Гаджиев", катера различных проектов, быстроходные лодки.
Малый ракетный корабль Советск на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Вчера, 12:33
В ходе динамического показа возможностей флотилии моряки продемонстрировали свою боевую выучку и мастерство. С береговой линии жители и гости Каспийска увидели около 10 эпизодов: прохождение катеров с флагами и фанфарами, проделывание проходов в морском минном заграждении, пресечение нарушения границы и захвата корабля пиратами, морской бой с кораблями и отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, ведение противодесантной обороны, высадка морского десанта, бой за высадку на берегу, оказание помощи терпящему бедствие судну, фонтаны на воде.
Всего в мероприятии приняли участие около 400 военнослужащих, сотрудников МЧС и пограничной службы, было задействовано более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения КФл и пограничного управления ФСБ России по Дагестану.
Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
Вчера, 11:24
 
БезопасностьКаспийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)День Военно-морского флота РФ
 
 
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