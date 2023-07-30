https://ria.ru/20230730/vmf-1887161535.html

В Крыму отметили роль флота в защите южных рубежей России

В Крыму отметили роль флота в защите южных рубежей России - РИА Новости, 30.07.2023

В Крыму отметили роль флота в защите южных рубежей России

Военно-морской флот России обеспечивает безопасность государства на южном направлении и поддерживает наступательные действия сухопутной группировки в зоне... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:31

2023-07-30T09:31

2023-07-30T09:31

россия

севастополь

владимир константинов

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

безопасность

вмф рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Военно-морской флот России обеспечивает безопасность государства на южном направлении и поддерживает наступательные действия сухопутной группировки в зоне спецоперации, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу – защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении", - написал Развожаев. Губернатор поздравил всех с Днем ВМФ, отметив, что для Севастополя это по-настоящему народный праздник. "Отдельно хочу поздравить военнослужащих, хранящих спокойный сон севастопольцев, своевременно отражающих любые атаки врага", - подчеркнул губернатор. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал флот олицетворением несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести. "Служба в ВМФ всегда была сложной, но почетной, требовала стойкости, решительности и выдержки. Это призвание отважных и мужественных людей", - подчеркнул Аксенов. По его словам, сегодня моряки, следуя примеру героических предков, вносят неоценимый вклад в решение задач специальной военной операции. Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравлении подчеркнул, что история российского Крыма неразрывно связана с историей флота. "Они не могут существовать порознь… Флот и крымчане вместе отстаивали Россию на полуострове в течение более чем 20 лет украинского периода. В 2014 году мы вместе вернулись в родную гавань, а после этого — вместе стали активно развиваться, уверенно смотреть вперед", - подчеркнул Константинов. По его словам, сегодня российский флот оберегает Крым, выполняет стратегические задачи в рамках СВО. "Наши моряки делают свой вклад в достижение нашей общей победы над украинским нацизмом, а мы, со своей стороны, стремимся обеспечить им надёжный тыл. Этот тандем будет сохраняться и впредь, поскольку мы понимаем, что именно наше единство делает нас непобедимыми", - отметил Константинов.

https://ria.ru/20230730/vmf-1887154433.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, владимир константинов, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), безопасность, вмф рф