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Россияне с февраля 2022 года почти вдвое сократили валютные вклады - РИА Новости, 30.07.2023
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07:05 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/vklady-1887150681.html
Россияне с февраля 2022 года почти вдвое сократили валютные вклады
Россияне с февраля 2022 года почти вдвое сократили валютные вклады - РИА Новости, 30.07.2023
Россияне с февраля 2022 года почти вдвое сократили валютные вклады
Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов - до 48,4 миллиарда, при этом с февраля 2022 года они упали вдвое,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:05
2023-07-30T07:05
сша
максим осадчий
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов - до 48,4 миллиарда, при этом с февраля 2022 года они упали вдвое, подсчитал для РИА Новости на основе данных ЦБ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов, до 48,4 миллиарда долларов на 1 июля 2023 года. За первое полугодие 2023 года они сократились на 9,7 миллиарда долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое – на 45,5 миллиарда долларов, или на 48,5%", - отметил Осадчий. Главной причиной снижения объемов валютных вкладов аналитик считает их "полузамораживание" в результате введения ограничений ЦБ в марте прошлого года. Основным направлением оттока валютных вкладов аналитик назвал их переток за рубеж, на депозиты в иностранных банках, а второе по значимости направление – переток в наличную валюту. По последним доступным данным, валютные депозиты россиян в иностранных банках выросли за февраль 2022 года – май 2023 года на 42,7 миллиарда долларов, а объем наличной валюты - на 12,5 миллиарда долларов. "ЦБ не снимает ограничения на валютные вклады, в первую очередь, из-за эмбарго на поставки наличных долларов и евро, введенных, соответственно, США и ЕС. Однако в связи с ростом популярности юаней эти ограничения могли бы быть ослаблены или даже отменены в отношении дружественных валют без угрозы финансовой стабильности России", - заключил Осадчий.
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сша, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, экономика
США, Максим Осадчий, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Экономика
Россияне с февраля 2022 года почти вдвое сократили валютные вклады

Аналитик БКФ Осадчий: россияне сократили валютные вклады до 48,4 миллиарда долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов - до 48,4 миллиарда, при этом с февраля 2022 года они упали вдвое, подсчитал для РИА Новости на основе данных ЦБ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
«
"Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов, до 48,4 миллиарда долларов на 1 июля 2023 года. За первое полугодие 2023 года они сократились на 9,7 миллиарда долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое – на 45,5 миллиарда долларов, или на 48,5%", - отметил Осадчий.
Главной причиной снижения объемов валютных вкладов аналитик считает их "полузамораживание" в результате введения ограничений ЦБ в марте прошлого года.
Основным направлением оттока валютных вкладов аналитик назвал их переток за рубеж, на депозиты в иностранных банках, а второе по значимости направление – переток в наличную валюту. По последним доступным данным, валютные депозиты россиян в иностранных банках выросли за февраль 2022 года – май 2023 года на 42,7 миллиарда долларов, а объем наличной валюты - на 12,5 миллиарда долларов.
"ЦБ не снимает ограничения на валютные вклады, в первую очередь, из-за эмбарго на поставки наличных долларов и евро, введенных, соответственно, США и ЕС. Однако в связи с ростом популярности юаней эти ограничения могли бы быть ослаблены или даже отменены в отношении дружественных валют без угрозы финансовой стабильности России", - заключил Осадчий.
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