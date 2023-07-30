https://ria.ru/20230730/vagner-1887243062.html

Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами "Вагнера"

Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами "Вагнера" - РИА Новости, 30.07.2023

Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами "Вагнера"

Подразделения механизированных бригад вооруженных сил Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами "Вагнера", сообщает минобороны страны. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T20:02

2023-07-30T20:02

2023-07-30T20:02

в мире

белоруссия

чвк "вагнер"

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Подразделения механизированных бригад вооруженных сил Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами "Вагнера", сообщает минобороны страны. "Подразделения механизированных бригад приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК "Вагнер"", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Поясняется, что проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов "Вагнера". В сообщении добавляется, что "упор делается на ведение боевых действий в современных условиях, отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации". Ранее в июле в министерстве обороны Белоруссии также информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны страны недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Там также сообщили, что занятия с инструкторами "Вагнера" проводят подразделения сил специальных операций, представители механизированных подразделений, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.

https://ria.ru/20230727/gosdep-1886736660.html

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в мире, белоруссия, чвк "вагнер"