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Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами "Вагнера" - РИА Новости, 30.07.2023
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20:02 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/vagner-1887243062.html
Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами "Вагнера"
Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами "Вагнера" - РИА Новости, 30.07.2023
Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами "Вагнера"
Подразделения механизированных бригад вооруженных сил Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами "Вагнера", сообщает минобороны страны. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:02
2023-07-30T20:02
в мире
белоруссия
чвк "вагнер"
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Подразделения механизированных бригад вооруженных сил Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами "Вагнера", сообщает минобороны страны. "Подразделения механизированных бригад приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК "Вагнер"", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Поясняется, что проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов "Вагнера". В сообщении добавляется, что "упор делается на ведение боевых действий в современных условиях, отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации". Ранее в июле в министерстве обороны Белоруссии также информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны страны недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Там также сообщили, что занятия с инструкторами "Вагнера" проводят подразделения сил специальных операций, представители механизированных подразделений, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.
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в мире, белоруссия, чвк "вагнер"
В мире, Белоруссия, ЧВК "Вагнер"
Бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами "Вагнера"

Подразделения ВС Белоруссии начали совместные занятия с инструкторами "Вагнера"

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер". Архивное фото
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Подразделения механизированных бригад вооруженных сил Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами "Вагнера", сообщает минобороны страны.
«
"Подразделения механизированных бригад приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК "Вагнер"", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Поясняется, что проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов "Вагнера". В сообщении добавляется, что "упор делается на ведение боевых действий в современных условиях, отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации".
Ранее в июле в министерстве обороны Белоруссии также информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны страны недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Там также сообщили, что занятия с инструкторами "Вагнера" проводят подразделения сил специальных операций, представители механизированных подразделений, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.
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В миреБелоруссияЧВК "Вагнер"
 
 
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