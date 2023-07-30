https://ria.ru/20230730/uragan-1887215725.html

Минниханов: из-за урагана в Марий Эл погибли восемь жителей Татарстана

Минниханов: из-за урагана в Марий Эл погибли восемь жителей Татарстана - РИА Новости, 30.07.2023

Минниханов: из-за урагана в Марий Эл погибли восемь жителей Татарстана

В результате субботнего урагана в Марий Эл погибли восемь жителей Татарстана, сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем телеграмм-канале, он добавил,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:28

2023-07-30T16:28

2023-07-30T16:28

происшествия

казань

рустам минниханов

республика марий эл

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. В результате субботнего урагана в Марий Эл погибли восемь жителей Татарстана, сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем телеграмм-канале, он добавил, что еще один подросток скончался из-за урагана в Татарстане. "Накануне вечером страшная стихия унесла жизни девяти жителей Татарстана, среди них четверо детей. В соседней республике Марий Эл у озера Яльчик ураганный ветер повалил деревья на палатки. Несмотря на оперативную работу спасателей и помощь самих отдыхающих восемь человек погибли", - написал Минниханов, выразив соболезнования родным погибших. Установлено, что погибшие в Марий Эл - жители Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов Татарстана. Как сообщил глава Татарстана, в числе погибших в Марий Эл оказались трое детей, самому младшему из которых не было и года. Кроме того, в субботу в Татарстане вечером и ночью прошли грозы, ливневые дожди, град и сильный ветер. В Казани на базе отдыха в результате падения дерева погибла 14-летняя девочка. "Приношу глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких в этой страшной трагедии", - написал глава республики. По его информации, сейчас в больницах находятся 11 пострадавших из Татарстана. Минниханов сообщил, что дал поручение держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи, и пожелал им скорейшего выздоровления. Также он напомнил, что в республике продолжает действовать штормовое предупреждение и просил всех жителей Татарстана быть внимательными и беречь себя.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html

https://ria.ru/20230730/uragan-1887194766.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

происшествия, казань, рустам минниханов, республика марий эл, республика татарстан (татарстан)