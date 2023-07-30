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Десять пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах - РИА Новости, 30.07.2023
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13:45 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/uragan-1887194766.html
Десять пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах
Десять пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах - РИА Новости, 30.07.2023
Десять пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах
Десять человек, пострадавших от урагана в Марий Эл, остаются в больницах, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:45
2023-07-30T13:45
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Десять человек, пострадавших от урагана в Марий Эл, остаются в больницах, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, ещё 8 человек, включая 3 детей, погибли. Были госпитализированы 17 человек, из них 2 детей. "По данным министерства здравоохранения республики, госпитализированными остаются 10 человек, в том числе 1 ребенок. В тяжелом состоянии двое. Почти все пострадавшие находятся в медучреждениях в Волжске", - написал Зайцев. Он отметил, что имеются все лекарственные препараты и медикаменты для оказания помощи.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Марий Эл
Десять пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

Десять пострадавших от урагана в палаточных лагерях в Марий Эл остаются в больницах

© Фото : МЧС РоссииПоследствия прохождения стихии в Марий Эл
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : МЧС России
Последствия прохождения стихии в Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Десять человек, пострадавших от урагана в Марий Эл, остаются в больницах, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, ещё 8 человек, включая 3 детей, погибли. Были госпитализированы 17 человек, из них 2 детей.
"По данным министерства здравоохранения республики, госпитализированными остаются 10 человек, в том числе 1 ребенок. В тяжелом состоянии двое. Почти все пострадавшие находятся в медучреждениях в Волжске", - написал Зайцев.
Он отметил, что имеются все лекарственные препараты и медикаменты для оказания помощи.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Марий Эл
 
 
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