https://ria.ru/20230730/uragan-1887194766.html

Десять пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

Десять пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах - РИА Новости, 30.07.2023

Десять пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

Десять человек, пострадавших от урагана в Марий Эл, остаются в больницах, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:45

2023-07-30T13:45

2023-07-30T13:45

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Десять человек, пострадавших от урагана в Марий Эл, остаются в больницах, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, ещё 8 человек, включая 3 детей, погибли. Были госпитализированы 17 человек, из них 2 детей. "По данным министерства здравоохранения республики, госпитализированными остаются 10 человек, в том числе 1 ребенок. В тяжелом состоянии двое. Почти все пострадавшие находятся в медучреждениях в Волжске", - написал Зайцев. Он отметил, что имеются все лекарственные препараты и медикаменты для оказания помощи.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл