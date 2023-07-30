https://ria.ru/20230730/uragan-1887168147.html

Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми

Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми - РИА Новости, 30.07.2023

Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми

Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:13

2023-07-30T10:13

2023-07-30T14:31

йошкар-ола

республика марий эл

происшествия

поволжье

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в Telegram-канале."По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Десять человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии", — написал глава города.Маслов выразил соболезнования семьям погибших и уточнил, что коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды.Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пострадали 29 человек, в том числе семь детей. Погибли трое несовершеннолетних. Инцидент произошел в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра".Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Предоставление небезопасных услуг, приведших к смерти".Разгул стихии затронул восемь регионов Поволжья: Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Порывы ветра там достигали 27 метров в секунду.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html

https://ria.ru/20230729/derevya-1887114549.html

йошкар-ола

поволжье

самарская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

йошкар-ола, республика марий эл, происшествия, поволжье, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)