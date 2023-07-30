https://ria.ru/20230730/uragan-1887168147.html
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми - РИА Новости, 30.07.2023
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:13
2023-07-30T10:13
2023-07-30T14:31
йошкар-ола
республика марий эл
происшествия
поволжье
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в Telegram-канале."По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Десять человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии", — написал глава города.Маслов выразил соболезнования семьям погибших и уточнил, что коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды.Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пострадали 29 человек, в том числе семь детей. Погибли трое несовершеннолетних. Инцидент произошел в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра".Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Предоставление небезопасных услуг, приведших к смерти".Разгул стихии затронул восемь регионов Поволжья: Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Порывы ветра там достигали 27 метров в секунду.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html
https://ria.ru/20230729/derevya-1887114549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йошкар-ола, республика марий эл, происшествия, поволжье, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Происшествия, Поволжье, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми
Число погибших из-за урагана в Марий Эл достигло восьми, десять человек госпитализированы