Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 30.07.2023 (обновлено: 14:31 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/uragan-1887168147.html
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми - РИА Новости, 30.07.2023
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:13
2023-07-30T14:31
йошкар-ола
республика марий эл
происшествия
поволжье
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887160241_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_b9c207aa8aebd8975444d73e8d7939d6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в Telegram-канале.&quot;По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Десять человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии&quot;, — написал глава города.Маслов выразил соболезнования семьям погибших и уточнил, что коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды.Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пострадали 29 человек, в том числе семь детей. Погибли трое несовершеннолетних. Инцидент произошел в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра".Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Предоставление небезопасных услуг, приведших к смерти".Разгул стихии затронул восемь регионов Поволжья: Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Порывы ветра там достигали 27 метров в секунду.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html
https://ria.ru/20230729/derevya-1887114549.html
йошкар-ола
поволжье
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887160241_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f42dcdd075f50795da8081acfb653b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йошкар-ола, республика марий эл, происшествия, поволжье, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Происшествия, Поволжье, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми

Число погибших из-за урагана в Марий Эл достигло восьми, десять человек госпитализированы

© Фото : МЧС РоссииПоследствия стихийного бедствия в Марий Эл
Последствия стихийного бедствия в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : МЧС России
Последствия стихийного бедствия в Марий Эл
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в Telegram-канале.
«

"По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Десять человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии", — написал глава города.

Маслов выразил соболезнования семьям погибших и уточнил, что коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды.
Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, пострадали 29 человек, в том числе семь детей. Погибли трое несовершеннолетних. Инцидент произошел в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра".
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей
Вчера, 02:38
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Предоставление небезопасных услуг, приведших к смерти".
Разгул стихии затронул восемь регионов Поволжья: Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Порывы ветра там достигали 27 метров в секунду.
Поваленное ветром дерево - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Татарстане жители сообщили о падении деревьев после ураганного ветра
29 июля, 21:16
 
Йошкар-ОлаРеспублика Марий ЭлПроисшествияПоволжьеСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала