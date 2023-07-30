https://ria.ru/20230730/uragan-1887151498.html

Во время урагана в Ульяновской области пострадали восемь человек

Во время урагана в Ульяновской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 30.07.2023

Во время урагана в Ульяновской области пострадали восемь человек

Восемь человек, из них - трое дети, пострадали во время урагана в субботу вечером в Ульяновской области, сообщили в телеграм-канале регионального минздрава. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T07:20

2023-07-30T07:20

2023-07-30T07:20

ульяновская область

алексей русских

происшествия

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САМАРА, 30 июл – РИА Новости. Восемь человек, из них - трое дети, пострадали во время урагана в субботу вечером в Ульяновской области, сообщили в телеграм-канале регионального минздрава. "Два ребенка после осмотра врача отпущены домой, одному потребовалась помощь челюстно-лицевого хирурга. Из пятерых взрослых один госпитализирован в центральную городскую клиническую больницу с переломом ноги. Пациентам оказывается вся необходимая помощь", - сообщила на заседании областного штаба по гражданской обороне и ЧС и. о. министра здравоохранения Олеся Колотик-Каменева. Губернатор Алексей Русских в своем телеграм-канале сказал, что каждый час руководители докладывали ему о ликвидации последствий, так как ураган нанес серьезный ущерб региону, повреждены кровли жилых домов и административных зданий, в некоторых населенных пунктах отключалось электричество. "Будем принимать решение о восстановительных работах. Это касается всех … пострадавших территорий. Совместно с правительством необходимо оперативно оценить ущерб", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230730/nepogoda-1887149833.html

ульяновская область

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ульяновская область, алексей русских, происшествия