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Во время урагана в Ульяновской области пострадали восемь человек
Во время урагана в Ульяновской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 30.07.2023
Во время урагана в Ульяновской области пострадали восемь человек
Восемь человек, из них - трое дети, пострадали во время урагана в субботу вечером в Ульяновской области, сообщили в телеграм-канале регионального минздрава. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:20
2023-07-30T07:20
2023-07-30T07:20
ульяновская область
алексей русских
происшествия
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САМАРА, 30 июл – РИА Новости. Восемь человек, из них - трое дети, пострадали во время урагана в субботу вечером в Ульяновской области, сообщили в телеграм-канале регионального минздрава. "Два ребенка после осмотра врача отпущены домой, одному потребовалась помощь челюстно-лицевого хирурга. Из пятерых взрослых один госпитализирован в центральную городскую клиническую больницу с переломом ноги. Пациентам оказывается вся необходимая помощь", - сообщила на заседании областного штаба по гражданской обороне и ЧС и. о. министра здравоохранения Олеся Колотик-Каменева. Губернатор Алексей Русских в своем телеграм-канале сказал, что каждый час руководители докладывали ему о ликвидации последствий, так как ураган нанес серьезный ущерб региону, повреждены кровли жилых домов и административных зданий, в некоторых населенных пунктах отключалось электричество. "Будем принимать решение о восстановительных работах. Это касается всех … пострадавших территорий. Совместно с правительством необходимо оперативно оценить ущерб", - добавил глава региона.
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ульяновская область, алексей русских, происшествия
Ульяновская область, Алексей Русских, Происшествия
Во время урагана в Ульяновской области пострадали восемь человек
Во время урагана в Ульяновской области пострадали трое детей и пять взрослых