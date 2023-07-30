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Число жертв урагана на диком пляже в Марий Эл выросло до семи человек - РИА Новости, 30.07.2023
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03:08 30.07.2023 (обновлено: 05:47 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/uragan-1887141859.html
Число жертв урагана на диком пляже в Марий Эл выросло до семи человек
Число жертв урагана на диком пляже в Марий Эл выросло до семи человек - РИА Новости, 30.07.2023
Число жертв урагана на диком пляже в Марий Эл выросло до семи человек
Семь человек — трое детей и четверо взрослых — погибли при падении деревьев во время урагана на диком пляже в Марий Эл, сообщил журналистам глава комитета... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T03:08
2023-07-30T05:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Семь человек — трое детей и четверо взрослых — погибли при падении деревьев во время урагана на диком пляже в Марий Эл, сообщил журналистам глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин."В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. &lt;...&gt; Количество погибших на сегодня подтвержденных - 7 человек, из них трое детей. Пострадавших, которые доставлены в больницу, 15", - сказал Малкин.Он отметил, что озеро Яльчик является любимым местом отдыха жителей Марий Эл и соседнего Татарстана. В момент, когда начался ураган, там находились до 500 машин.К работе на месте происшествия привлечены спасатели, полиция, аэромобильная группировка МЧС России."Сейчас темно уже. Мы прошли по палаткам, вроде больше погибших, пострадавших нет. Но осталось много заваленных машин, палаток. В четыре утра работы будут продолжены", - добавил глава комитета ГО и ЧС Марий Эл.Ранее сообщалось о шести погибших. По последним данным МЧС, травмы получили 22 человека, в том числе четверо детей. Двое пострадали на озере Таир, все остальные пострадавшие и погибшие отдыхали на озере Яльчик. Всего госпитализированы 17 человек, включая двух детей.
https://ria.ru/20230730/groza-1887140932.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Число жертв урагана на диком пляже в Марий Эл выросло до семи человек

В результате урагана на диком пляже в Марий Эл погибли трое детей и четверо взрослых

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Семь человек — трое детей и четверо взрослых — погибли при падении деревьев во время урагана на диком пляже в Марий Эл, сообщил журналистам глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин.
"В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. <...> Количество погибших на сегодня подтвержденных - 7 человек, из них трое детей. Пострадавших, которые доставлены в больницу, 15", - сказал Малкин.
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Он отметил, что озеро Яльчик является любимым местом отдыха жителей Марий Эл и соседнего Татарстана. В момент, когда начался ураган, там находились до 500 машин.
К работе на месте происшествия привлечены спасатели, полиция, аэромобильная группировка МЧС России.
"Сейчас темно уже. Мы прошли по палаткам, вроде больше погибших, пострадавших нет. Но осталось много заваленных машин, палаток. В четыре утра работы будут продолжены", - добавил глава комитета ГО и ЧС Марий Эл.
Ранее сообщалось о шести погибших. По последним данным МЧС, травмы получили 22 человека, в том числе четверо детей. Двое пострадали на озере Таир, все остальные пострадавшие и погибшие отдыхали на озере Яльчик. Всего госпитализированы 17 человек, включая двух детей.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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