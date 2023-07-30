https://ria.ru/20230730/uragan-1887141302.html

Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 24 человек

Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 24 человек - РИА Новости, 30.07.2023

Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 24 человек

Двадцать четыре человека пострадали при падении деревьев во время урагана в Марий Эл, шесть из них погибли, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T02:57

2023-07-30T02:57

2023-07-30T03:05

юрий зайцев (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Двадцать четыре человека пострадали при падении деревьев во время урагана в Марий Эл, шесть из них погибли, сообщает региональное управление МЧС.Ранее глава республики Юрий Зайцев говорил о 22 пострадавших, включая шесть погибших — трех взрослых и трех детях, отдыхавших с родителями в палатках у озера на территории дикого пляжа."По предварительной информации, пострадало 24 человека, из них шесть детей, из них погибло шесть человек, из них трое детей", - сообщили МЧС.Как уточнили спасатели, возле озера Таир пострадали два человека — взрослый и семилетний ребенок, их госпитализировали.Остальные пострадавшие и погибшие отдыхали возле озера Яльчик. Десять взрослых госпитализированы в Волжскую центральную городскую больницу, еще один доставлен в республиканскую клиническую больницу. Пять человек — трех взрослых и двух детей — отпустили домой на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html

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юрий зайцев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия