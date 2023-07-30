https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей - РИА Новости, 30.07.2023
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей
В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:38
2023-07-30T02:38
2023-07-30T02:38
волжский район
юрий зайцев (политик)
звениговский район
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев в телеграм-канале. 29 июля поступила информация о падении деревьев в результате сильной грозы и ветра около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. Зайцев сообщил, что шесть человек, включая трех детей, погибли, еще двадцать два пострадали из-за упавших от урагана деревьев. "По всей республике филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Мариэнерго" ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электроэнергии. Сейчас обесточено 36 тысяч потребителей. Задействовано более 39 бригад. Планируем восстановить электроэнергию в течение суток. Ситуация полностью находится под моим личным контролем. Принимаются все необходимые меры", - написал Зайцев.
https://ria.ru/20230725/vladivostok-1886088144.html
волжский район
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волжский район, юрий зайцев (политик), звениговский район, происшествия
Волжский район, Юрий Зайцев (политик), Звениговский район, Происшествия
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей
Глава Марий Эл Зайцев: в регионе после урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены