https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html

В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей

В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей - РИА Новости, 30.07.2023

В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей

В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T02:38

2023-07-30T02:38

2023-07-30T02:38

волжский район

юрий зайцев (политик)

звениговский район

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев в телеграм-канале. 29 июля поступила информация о падении деревьев в результате сильной грозы и ветра около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. Зайцев сообщил, что шесть человек, включая трех детей, погибли, еще двадцать два пострадали из-за упавших от урагана деревьев. "По всей республике филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Мариэнерго" ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электроэнергии. Сейчас обесточено 36 тысяч потребителей. Задействовано более 39 бригад. Планируем восстановить электроэнергию в течение суток. Ситуация полностью находится под моим личным контролем. Принимаются все необходимые меры", - написал Зайцев.

https://ria.ru/20230725/vladivostok-1886088144.html

волжский район

звениговский район

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волжский район, юрий зайцев (политик), звениговский район, происшествия