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В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей - РИА Новости, 30.07.2023
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02:38 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей - РИА Новости, 30.07.2023
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей
В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:38
2023-07-30T02:38
волжский район
юрий зайцев (политик)
звениговский район
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев в телеграм-канале. 29 июля поступила информация о падении деревьев в результате сильной грозы и ветра около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. Зайцев сообщил, что шесть человек, включая трех детей, погибли, еще двадцать два пострадали из-за упавших от урагана деревьев. "По всей республике филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Мариэнерго" ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электроэнергии. Сейчас обесточено 36 тысяч потребителей. Задействовано более 39 бригад. Планируем восстановить электроэнергию в течение суток. Ситуация полностью находится под моим личным контролем. Принимаются все необходимые меры", - написал Зайцев.
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волжский район
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волжский район, юрий зайцев (политик), звениговский район, происшествия
Волжский район, Юрий Зайцев (политик), Звениговский район, Происшествия
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей

Глава Марий Эл Зайцев: в регионе после урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев в телеграм-канале.
29 июля поступила информация о падении деревьев в результате сильной грозы и ветра около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. Зайцев сообщил, что шесть человек, включая трех детей, погибли, еще двадцать два пострадали из-за упавших от урагана деревьев.
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"По всей республике филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Мариэнерго" ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электроэнергии. Сейчас обесточено 36 тысяч потребителей. Задействовано более 39 бригад. Планируем восстановить электроэнергию в течение суток. Ситуация полностью находится под моим личным контролем. Принимаются все необходимые меры", - написал Зайцев.
 
Волжский районЮрий Зайцев (политик)Звениговский районПроисшествия
 
 
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