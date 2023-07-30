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Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек - РИА Новости, 30.07.2023
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01:41 30.07.2023 (обновлено: 09:26 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/uragan-1887137411.html
Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек
Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек - РИА Новости, 30.07.2023
Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек
Двадцать два человека пострадали от падения деревьев во время урагана в Марий Эл, шестеро из них погибли, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:41
2023-07-30T09:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий зайцев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Двадцать два человека пострадали от падения деревьев во время урагана в Марий Эл, шестеро из них погибли, сообщил глава республики Юрий Зайцев.Ранее региональное управление МЧС сообщало об 11 пострадавших и шести погибших — трех взрослых и трех детях, отдыхавших с родителями в палатках у озера."Из-за возникшего стихийного бедствия повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. По информации, на данный момент у нас погибло шесть человек, трое из которых -дети. Всего пострадало 22 человека", - написал Зайцев в Telegram-канале.Инцидент, по словам главы республики, произошел в палаточном лагере на территории дикого пляжа. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, дороги туда расчищены."Дети в лагерях находятся в полной безопасности", - подчеркнул Зайцев. Всем пострадавшим и родственникам погибших оказывается необходимая помощь.Он также сообщил, что из-за урагана без света остались 36 тысяч потребителей, подачу электричества планируют восстановить в течение суток.
https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий зайцев (политик)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Юрий Зайцев (политик)
Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек

В Марий Эл при падении дерева во время урагана пострадали 22 человека, шестеро погибли

© Фото : МЧС РоссииПоследствия прохождения стихии в Марий Эл
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : МЧС России
Последствия прохождения стихии в Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Двадцать два человека пострадали от падения деревьев во время урагана в Марий Эл, шестеро из них погибли, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Ранее региональное управление МЧС сообщало об 11 пострадавших и шести погибших — трех взрослых и трех детях, отдыхавших с родителями в палатках у озера.
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"Из-за возникшего стихийного бедствия повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. По информации, на данный момент у нас погибло шесть человек, трое из которых -дети. Всего пострадало 22 человека", - написал Зайцев в Telegram-канале.
Инцидент, по словам главы республики, произошел в палаточном лагере на территории дикого пляжа. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, дороги туда расчищены.
"Дети в лагерях находятся в полной безопасности", - подчеркнул Зайцев. Всем пострадавшим и родственникам погибших оказывается необходимая помощь.
Он также сообщил, что из-за урагана без света остались 36 тысяч потребителей, подачу электричества планируют восстановить в течение суток.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Юрий Зайцев (политик)
 
 
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