https://ria.ru/20230730/uragan-1887137411.html

Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек

Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек - РИА Новости, 30.07.2023

Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек

Двадцать два человека пострадали от падения деревьев во время урагана в Марий Эл, шестеро из них погибли, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T01:41

2023-07-30T01:41

2023-07-30T09:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

юрий зайцев (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Двадцать два человека пострадали от падения деревьев во время урагана в Марий Эл, шестеро из них погибли, сообщил глава республики Юрий Зайцев.Ранее региональное управление МЧС сообщало об 11 пострадавших и шести погибших — трех взрослых и трех детях, отдыхавших с родителями в палатках у озера."Из-за возникшего стихийного бедствия повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. По информации, на данный момент у нас погибло шесть человек, трое из которых -дети. Всего пострадало 22 человека", - написал Зайцев в Telegram-канале.Инцидент, по словам главы республики, произошел в палаточном лагере на территории дикого пляжа. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, дороги туда расчищены."Дети в лагерях находятся в полной безопасности", - подчеркнул Зайцев. Всем пострадавшим и родственникам погибших оказывается необходимая помощь.Он также сообщил, что из-за урагана без света остались 36 тысяч потребителей, подачу электричества планируют восстановить в течение суток.

https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html

https://ria.ru/20230729/derevya-1887114549.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий зайцев (политик)