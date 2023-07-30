https://ria.ru/20230730/udar-1887225254.html

"Сотни тысяч украинцев". Разведчик раскрыл план удара США по России

"Сотни тысяч украинцев". Разведчик раскрыл план удара США по России - РИА Новости, 30.07.2023

"Сотни тысяч украинцев". Разведчик раскрыл план удара США по России

США считают приемлемой жертвой гибель сотен тысяч украинских военных ради нанесения удара по России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:33

2023-07-30T17:33

2023-07-30T17:33

политика

россия

сша

украина

владимир путин

скотт риттер

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. США считают приемлемой жертвой гибель сотен тысяч украинских военных ради нанесения удара по России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Мы хотим принести в жертву Украину и украинцев, чтобы ослабить Россию. <…> Мы уничтожаем сотни тысяч украинцев просто так, потому что мы так хотим. И это крайне возмутительно", — сказал офицер.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Соединенные Штаты стремятся затянуть конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтону выгодны бесконечные боевые действия, которые ослабляют позиции Европы.Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, рассказал, что западные элиты намерены подчинить Россию, чтобы получить доступ к ее неисчерпаемым ресурсам. Как отметил военный, президент страны Владимир Путин делает все возможное, чтобы этого не произошло.

https://ria.ru/20230730/vzryv-1887214036.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, украина, владимир путин, скотт риттер, пентагон