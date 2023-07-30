https://ria.ru/20230730/udar-1887225254.html
"Сотни тысяч украинцев". Разведчик раскрыл план удара США по России
"Сотни тысяч украинцев". Разведчик раскрыл план удара США по России - РИА Новости, 30.07.2023
"Сотни тысяч украинцев". Разведчик раскрыл план удара США по России
США считают приемлемой жертвой гибель сотен тысяч украинских военных ради нанесения удара по России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:33
2023-07-30T17:33
2023-07-30T17:33
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владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. США считают приемлемой жертвой гибель сотен тысяч украинских военных ради нанесения удара по России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Мы хотим принести в жертву Украину и украинцев, чтобы ослабить Россию. <…> Мы уничтожаем сотни тысяч украинцев просто так, потому что мы так хотим. И это крайне возмутительно", — сказал офицер.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Соединенные Штаты стремятся затянуть конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтону выгодны бесконечные боевые действия, которые ослабляют позиции Европы.Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, рассказал, что западные элиты намерены подчинить Россию, чтобы получить доступ к ее неисчерпаемым ресурсам. Как отметил военный, президент страны Владимир Путин делает все возможное, чтобы этого не произошло.
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политика, россия, сша, украина, владимир путин, скотт риттер, пентагон
Политика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Скотт Риттер, Пентагон
"Сотни тысяч украинцев". Разведчик раскрыл план удара США по России
Экс-разведчик Риттер: США пожертвовали сотнями тысяч украинцев, чтобы ударить по России