https://ria.ru/20230730/udar-1887201717.html
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ
Разгневанные генералы Вооруженных сил Украины могли передать ЦРУ информацию о хищении президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:31
2023-07-30T14:31
2023-07-30T14:45
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Разгневанные генералы Вооруженных сил Украины могли передать ЦРУ информацию о хищении президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной США, пишут журналисты портала Al Mayadeen.Обозреватели отметили, что имена Зеленского и других киевских чиновников были упомянуты именно главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Речь шла о присвоении 400 миллионов долларов, выделенных США на помощь Украине."Похоже, информация попала в ЦРУ через украинских генералов, которые разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними частью похищенных средств", — предположили в статье.Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора госдепартамента, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержи, сообщалось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887192946.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ
Al Mayadeen: генералы ВСУ могли сообщить ЦРУ о хищении денежных средств Зеленским