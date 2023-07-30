Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 30.07.2023 (обновлено: 14:45 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/udar-1887201717.html
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ
Разгневанные генералы Вооруженных сил Украины могли передать ЦРУ информацию о хищении президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:31
2023-07-30T14:45
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426521_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_9b2b1e4d58984ff05bbcf3144e4a3b1e.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Разгневанные генералы Вооруженных сил Украины могли передать ЦРУ информацию о хищении президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной США, пишут журналисты портала Al Mayadeen.Обозреватели отметили, что имена Зеленского и других киевских чиновников были упомянуты именно главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Речь шла о присвоении 400 миллионов долларов, выделенных США на помощь Украине.&quot;Похоже, информация попала в ЦРУ через украинских генералов, которые разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними частью похищенных средств&quot;, — предположили в статье.Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора госдепартамента, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержи, сообщалось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887192946.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426521_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_ae5294c37886bddeb4461571e45b4f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ

Al Mayadeen: генералы ВСУ могли сообщить ЦРУ о хищении денежных средств Зеленским

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Разгневанные генералы Вооруженных сил Украины могли передать ЦРУ информацию о хищении президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной США, пишут журналисты портала Al Mayadeen.
Обозреватели отметили, что имена Зеленского и других киевских чиновников были упомянуты именно главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Речь шла о присвоении 400 миллионов долларов, выделенных США на помощь Украине.
«

"Похоже, информация попала в ЦРУ через украинских генералов, которые разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними частью похищенных средств", — предположили в статье.

Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора госдепартамента, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержи, сообщалось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ
Вчера, 13:19
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала