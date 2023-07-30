https://ria.ru/20230730/udar-1887201717.html

СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ

СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023

СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от ВСУ

Разгневанные генералы Вооруженных сил Украины могли передать ЦРУ информацию о хищении президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:31

2023-07-30T14:31

2023-07-30T14:45

в мире

сша

украина

киев

владимир зеленский

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Разгневанные генералы Вооруженных сил Украины могли передать ЦРУ информацию о хищении президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной США, пишут журналисты портала Al Mayadeen.Обозреватели отметили, что имена Зеленского и других киевских чиновников были упомянуты именно главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Речь шла о присвоении 400 миллионов долларов, выделенных США на помощь Украине."Похоже, информация попала в ЦРУ через украинских генералов, которые разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними частью похищенных средств", — предположили в статье.Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора госдепартамента, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержи, сообщалось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887192946.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)