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Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
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09:42 30.07.2023 (обновлено: 10:31 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/twitter-1887163884.html
Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ
Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ
Соцсеть Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:42
2023-07-30T10:31
в мире
россия
канье уэст
twitter
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Соцсеть Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, сообщила газета Wall Street Journal. Ранее в октябре 2022 года телеканал ABC News сообщал, что соцсети Twitter и Instagram (запрещена в России как экстремистская) заблокировали аккаунты Канье Уэста после его высказываний в адрес еврейской общины, но уже в конце месяца Twitter вернул рэперу доступ к его аккаунту. Однако в декабре Маск заявил, что учетная запись Уэста снова будет заблокирована из-за очередного нарушения им правил о побуждении к насилию. "X, социальная сеть ранее известная, как Twitter, восстановила в субботу аккаунт Канье Уэста спустя около восьми месяцев после приостановки его действия из-за нарушения правил компании", - говорится в сообщении издания. Согласно компании, несмотря на разблокировку, страница Уэста будет работать с рядом ограничений. Так, рэпер не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама. По словам осведомленного источника, Twitter вернул Уэсту доступ к платформе после того, как получила заверения в том, что рэпер не будет ее использовать для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний.
https://ria.ru/20230726/mask-1886281246.html
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в мире, россия, канье уэст, twitter
В мире, Россия, Канье Уэст, Twitter
Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ

WSJ: Twitter разблокировал аккаунт Уэста после обещания, что от него не будет оскорблений

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Соцсеть Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, сообщила газета Wall Street Journal.
Ранее в октябре 2022 года телеканал ABC News сообщал, что соцсети Twitter и Instagram (запрещена в России как экстремистская) заблокировали аккаунты Канье Уэста после его высказываний в адрес еврейской общины, но уже в конце месяца Twitter вернул рэперу доступ к его аккаунту. Однако в декабре Маск заявил, что учетная запись Уэста снова будет заблокирована из-за очередного нарушения им правил о побуждении к насилию.
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"X, социальная сеть ранее известная, как Twitter, восстановила в субботу аккаунт Канье Уэста спустя около восьми месяцев после приостановки его действия из-за нарушения правил компании", - говорится в сообщении издания.
Согласно компании, несмотря на разблокировку, страница Уэста будет работать с рядом ограничений. Так, рэпер не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама.
По словам осведомленного источника, Twitter вернул Уэсту доступ к платформе после того, как получила заверения в том, что рэпер не будет ее использовать для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний.
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