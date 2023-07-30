https://ria.ru/20230730/twitter-1887163884.html

Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ

Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2023

Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ

Соцсеть Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:42

2023-07-30T09:42

2023-07-30T10:31

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Соцсеть Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, сообщила газета Wall Street Journal. Ранее в октябре 2022 года телеканал ABC News сообщал, что соцсети Twitter и Instagram (запрещена в России как экстремистская) заблокировали аккаунты Канье Уэста после его высказываний в адрес еврейской общины, но уже в конце месяца Twitter вернул рэперу доступ к его аккаунту. Однако в декабре Маск заявил, что учетная запись Уэста снова будет заблокирована из-за очередного нарушения им правил о побуждении к насилию. "X, социальная сеть ранее известная, как Twitter, восстановила в субботу аккаунт Канье Уэста спустя около восьми месяцев после приостановки его действия из-за нарушения правил компании", - говорится в сообщении издания. Согласно компании, несмотря на разблокировку, страница Уэста будет работать с рядом ограничений. Так, рэпер не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама. По словам осведомленного источника, Twitter вернул Уэсту доступ к платформе после того, как получила заверения в том, что рэпер не будет ее использовать для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний.

https://ria.ru/20230726/mask-1886281246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, канье уэст, twitter