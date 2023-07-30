https://ria.ru/20230730/trevoga-1887237267.html
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.07.2023
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:16
2023-07-30T19:16
2023-07-30T19:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги раздался практически одновременно в указанных регионах (в 18.33 мск). Ранее тревога уже звучала в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях Украины, но позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу