Бывший агент ФБР рассказал, какую улику могут использовать против Трампа
Экс-агент ФБР: Трамп не сразу вернул секретные документы, что станет уликой против него
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Трамп слишком долго хранил у себя секретные документы, что может быть использовано в обвинениях против него, заявил экс-агент ФБР Питер Страк, расследовавший дело об электронных письмах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
В интервью телеканалу MSNBC Страк уточнил, что даже если защита будет использовать факт добровольного возврата секретных документов Трампом как доказательство его невиновности, у правительства будет достаточно улик, чтобы выдвинуть против него обвинения.
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"Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их ... даже тем, у кого не было на это доступа ... Это дало правительству возможность собрать еще доказательств того, что он не вернул документы сразу, и использовать это в суде", - подчеркнул бывший агент.
Согласно Страку, обвинения, выдвинутые против политика, показывают, что Трамп представляет огромную "угрозу для национальной безопасности".
Накануне Трампу были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо этого, Трампу был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США". В совокупности число предъявленных политику пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов достигло 40.