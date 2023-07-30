https://ria.ru/20230730/tramp-1887157173.html

Бывший агент ФБР рассказал, какую улику могут использовать против Трампа

Бывший агент ФБР рассказал, какую улику могут использовать против Трампа - РИА Новости, 30.07.2023

Бывший агент ФБР рассказал, какую улику могут использовать против Трампа

Трамп слишком долго хранил у себя секретные документы, что может быть использовано в обвинениях против него, заявил экс-агент ФБР Питер Страк, расследовавший... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:02

2023-07-30T09:02

2023-07-30T09:02

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Трамп слишком долго хранил у себя секретные документы, что может быть использовано в обвинениях против него, заявил экс-агент ФБР Питер Страк, расследовавший дело об электронных письмах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. В интервью телеканалу MSNBC Страк уточнил, что даже если защита будет использовать факт добровольного возврата секретных документов Трампом как доказательство его невиновности, у правительства будет достаточно улик, чтобы выдвинуть против него обвинения. "Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их ... даже тем, у кого не было на это доступа ... Это дало правительству возможность собрать еще доказательств того, что он не вернул документы сразу, и использовать это в суде", - подчеркнул бывший агент. Согласно Страку, обвинения, выдвинутые против политика, показывают, что Трамп представляет огромную "угрозу для национальной безопасности". Накануне Трампу были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо этого, Трампу был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США". В совокупности число предъявленных политику пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов достигло 40.

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Варвара Скокшина

в мире, сша, флорида, хиллари клинтон, фбр, дональд трамп