https://ria.ru/20230730/tramp-1887142939.html
Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией
Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией - РИА Новости, 30.07.2023
Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией
США нужно ладить с Россией, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T03:52
2023-07-30T03:52
2023-07-30T09:20
россия
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пенсильвания
дональд трамп
владимир путин
в мире
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. США нужно ладить с Россией, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент страны Дональд Трамп."Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (Владимира Путина. — Прим. ред.) <…> ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?" — сказал он на митинге сторонников в штате Пенсильвания.По его словам, Вашингтон находится "в очень глупой и опасной позиции" из-за конфликта на Украине. Также политик раскритиковал Белый дом, который выделяет на поддержку Киева в разы больше Европы — по его словам, 200 миллиардов долларов против 25 миллиардов."Вы можете представить, насколько мы глупы, насколько глупы, насколько глупы?" — задался вопросом Трамп.Политик вновь пообещал, что сможет остановить украинский конфликт за 24 часа, если победит на президентских выборах в следующем году. Трамп уверен, что во время его президентства боевые действия не могли бы начаться.Трамп утверждает, что обсуждал с российским лидером угрозу конфликта на Украине. Ранее он заявил, что сможет остановить кровопролитие в течение суток, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230722/nato-1885742833.html
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Россия, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина
Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией
Трамп: США стоит ладить с Россией, так как запас ее ядерного оружия превышает американский