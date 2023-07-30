https://ria.ru/20230730/tramp-1887142576.html

Трамп призвал конгресс не выделять финансовую помощь Украине

Трамп призвал конгресс не выделять финансовую помощь Украине - РИА Новости, 30.07.2023

Трамп призвал конгресс не выделять финансовую помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T03:36

2023-07-30T03:36

2023-07-30T03:36

украина

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пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм. На митинге в Пенсильвании он сослался на всплывшие недавно показания информатора ФБР, который утверждал, что украинская энергетическая компания Burisma была готова заплатить Байдену и его сыну Хантеру 10 миллионов долларов за помощь в решении своих проблем. "Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины, которая, по-видимому, платила его семье все эти миллионы долларов", - сказал Трамп. "В свете этой информации конгресс США должен отказаться санкционировать хотя бы один дополнительный платеж из наших опустошенных запасов", - добавил он. Трамп заявил, что ФБР, министерство юстиции и налоговое управление США должны представить на суд общественности все улики, какие у них есть по поводу "коррумпированных сделок криминальной семьи Байденов". "Мы должны знать, и общественность заслуживает знать", - сказал он. Сам Байден настаивает на невиновности своего сына, который был членом правления Burisma, он утверждает, что не был в курсе его деловых связей за рубежом. За их расследование в преддверии выборов взялось республиканское большинство в палате представителей конгресса, где уже поговаривают о перспективах импичмента. Трамп также призвал конгресс "немедленно проголосовать и заблокировать решение Байдена о призыве резервистских сил". "Мы посылаем сейчас войска в Европу сражаться, мы посылаем войска подпитывать этот раскручивающийся конфликт (на Украине). Жизнь ни одного американца не должна подвергаться опасности из-за того, что… Джо Байдену незаконно платили", - сказал Трамп. Белый дом настаивает на том, что американские войска не принимают участия в конфликте на Украине и не будут этого делать.

https://ria.ru/20230722/nato-1885742833.html

https://ria.ru/20230729/kitay-1887014090.html

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украина, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, фбр, в мире