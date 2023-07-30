https://ria.ru/20230730/terakt-1887235057.html

Пакистанская полиция назвала взрыв на политическом митинге терактом

Пакистанская полиция назвала взрыв на политическом митинге терактом - РИА Новости, 30.07.2023

Пакистанская полиция назвала взрыв на политическом митинге терактом

Причиной взрыва на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стал теракт,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T19:10

2023-07-30T19:10

2023-07-30T19:10

в мире

хайбер-пахтунхва

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл - РИА Новости. Причиной взрыва на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стал теракт, сообщает Geo TV со ссылкой на полицию. "Первоначальное расследование показало, что это был теракт, осуществленный смертником", - заявил генеральный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хан. Он добавил, что следственные группы собирают доказательства на месте взрыва. Взрыв произошел около 16.00 местного времени (14.00 мск) внутри здания во время проведения съезда партии. В результате взрыва погибли 35 человек, не менее 200 пострадали. Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что он также должен был присутствовать на съезде, но не смог из-за личных причин. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и призвал руководство страны и провинции начать расследование инцидента. Он также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве.

https://ria.ru/20221223/pakistan-1840734927.html

хайбер-пахтунхва

пакистан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хайбер-пахтунхва, пакистан