https://ria.ru/20230730/terakt-1887235057.html
Пакистанская полиция назвала взрыв на политическом митинге терактом
Пакистанская полиция назвала взрыв на политическом митинге терактом - РИА Новости, 30.07.2023
Пакистанская полиция назвала взрыв на политическом митинге терактом
Причиной взрыва на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стал теракт,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:10
2023-07-30T19:10
2023-07-30T19:10
в мире
хайбер-пахтунхва
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл - РИА Новости. Причиной взрыва на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стал теракт, сообщает Geo TV со ссылкой на полицию. "Первоначальное расследование показало, что это был теракт, осуществленный смертником", - заявил генеральный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хан. Он добавил, что следственные группы собирают доказательства на месте взрыва. Взрыв произошел около 16.00 местного времени (14.00 мск) внутри здания во время проведения съезда партии. В результате взрыва погибли 35 человек, не менее 200 пострадали. Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что он также должен был присутствовать на съезде, но не смог из-за личных причин. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и призвал руководство страны и провинции начать расследование инцидента. Он также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве.
https://ria.ru/20221223/pakistan-1840734927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайбер-пахтунхва, пакистан
В мире, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
Пакистанская полиция назвала взрыв на политическом митинге терактом
Пакистанская полиция назвала взрыв на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" терактом
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл - РИА Новости.
Причиной взрыва на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стал теракт, сообщает Geo TV
со ссылкой на полицию.
«
"Первоначальное расследование показало, что это был теракт, осуществленный смертником", - заявил генеральный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хан.
Он добавил, что следственные группы собирают доказательства на месте взрыва.
Взрыв произошел около 16.00 местного времени (14.00 мск) внутри здания во время проведения съезда партии. В результате взрыва погибли 35 человек, не менее 200 пострадали.
Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что он также должен был присутствовать на съезде, но не смог из-за личных причин. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и призвал руководство страны и провинции начать расследование инцидента.
Он также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве.
В столице Пакистана прогремел взрыв