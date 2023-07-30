https://ria.ru/20230730/tatarstan-1887186548.html

В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей

В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей - РИА Новости, 30.07.2023

В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей

Сильный ветер повредил 26 детских оздоровительных лагерей в Татарстане, дети не пострадали, сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:40

2023-07-30T12:40

2023-07-30T12:40

происшествия

зеленодольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873013366_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_e653a5879dde0d7b324b0813c32056e8.jpg

КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Сильный ветер повредил 26 детских оздоровительных лагерей в Татарстане, дети не пострадали, сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков. В субботу днем от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В республике до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля местами прошли грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 метра в секунду. "Ураган не прошел мимо детских оздоровительных лагерей. На сегодняшний день у нас 111 лагерей работают в республике, 18,3 тысячи детей охвачено, в том числе 15 палаточных лагерей… 26 лагерей у нас пострадали от последствий стихии", - сказал Садыков на внеплановом заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам министра, самый яркий пример - лагерь "Пионер" в Зеленодольском районе республики, где деревья попадали в том числе и на палаточный лагерь. "Благодаря действиям персонала мы заранее детей перебросили в клуб, у них там было мероприятие организовано. Но палатки пострадали. Благодаря сотрудникам никто не пострадал и не погиб", - отметил он. Садыков уточнил, что со вчерашнего вечера последствия уже ликвидируются. В частности, произошедшее отключение электричества в нескольких лагерях было устранено уже в 21.30 субботы. Он просил представителей муниципалитетов совместно с лесничими обследовать деревья в местах расположения детских лагерей и ликвидировали опасные участки. Также министр предложил повторно провести учения на действие персонала и детей в детских лагерях в период чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887168147.html

https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html

зеленодольский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, зеленодольский район