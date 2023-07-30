https://ria.ru/20230730/tatarstan-1887186548.html
В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей
В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей - РИА Новости, 30.07.2023
В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей
Сильный ветер повредил 26 детских оздоровительных лагерей в Татарстане, дети не пострадали, сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:40
2023-07-30T12:40
2023-07-30T12:40
происшествия
зеленодольский район
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КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Сильный ветер повредил 26 детских оздоровительных лагерей в Татарстане, дети не пострадали, сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков. В субботу днем от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В республике до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля местами прошли грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 метра в секунду. "Ураган не прошел мимо детских оздоровительных лагерей. На сегодняшний день у нас 111 лагерей работают в республике, 18,3 тысячи детей охвачено, в том числе 15 палаточных лагерей… 26 лагерей у нас пострадали от последствий стихии", - сказал Садыков на внеплановом заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам министра, самый яркий пример - лагерь "Пионер" в Зеленодольском районе республики, где деревья попадали в том числе и на палаточный лагерь. "Благодаря действиям персонала мы заранее детей перебросили в клуб, у них там было мероприятие организовано. Но палатки пострадали. Благодаря сотрудникам никто не пострадал и не погиб", - отметил он. Садыков уточнил, что со вчерашнего вечера последствия уже ликвидируются. В частности, произошедшее отключение электричества в нескольких лагерях было устранено уже в 21.30 субботы. Он просил представителей муниципалитетов совместно с лесничими обследовать деревья в местах расположения детских лагерей и ликвидировали опасные участки. Также министр предложил повторно провести учения на действие персонала и детей в детских лагерях в период чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887168147.html
https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html
зеленодольский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленодольский район
Происшествия, Зеленодольский район
В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей
В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей, дети не пострадали
КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Сильный ветер повредил 26 детских оздоровительных лагерей в Татарстане, дети не пострадали, сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.
В субботу днем от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В республике до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля местами прошли грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 метра в секунду.
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"Ураган не прошел мимо детских оздоровительных лагерей. На сегодняшний день у нас 111 лагерей работают в республике, 18,3 тысячи детей охвачено, в том числе 15 палаточных лагерей… 26 лагерей у нас пострадали от последствий стихии", - сказал Садыков на внеплановом заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По словам министра, самый яркий пример - лагерь "Пионер" в Зеленодольском районе
республики, где деревья попадали в том числе и на палаточный лагерь.
«
"Благодаря действиям персонала мы заранее детей перебросили в клуб, у них там было мероприятие организовано. Но палатки пострадали. Благодаря сотрудникам никто не пострадал и не погиб", - отметил он.
Садыков уточнил, что со вчерашнего вечера последствия уже ликвидируются. В частности, произошедшее отключение электричества в нескольких лагерях было устранено уже в 21.30 субботы. Он просил представителей муниципалитетов совместно с лесничими обследовать деревья в местах расположения детских лагерей и ликвидировали опасные участки.
Также министр предложил повторно провести учения на действие персонала и детей в детских лагерях в период чрезвычайных ситуаций.
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