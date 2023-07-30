https://ria.ru/20230730/tank-1887217308.html
“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике
“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике - РИА Новости, 30.07.2023
“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике
Немецкие танки Leopard абсолютно неэффективны и приносят армии Украины одни проблемы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:32
2023-07-30T16:32
2023-07-30T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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скотт риттер
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Немецкие танки Leopard абсолютно неэффективны и приносят армии Украины одни проблемы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.“Эти танки бесполезные и непрактичные. ВСУ не умеют ими пользоваться, не умеют их ремонтировать. Это старые танки, и их уничтожают, как только они заходят на поле боя”, —сказал офицер.Риттер также отметил, что Украина возлагала большие надежды на Leopard, называя их “чудо-оружием”, способным переломить ход сражения. Однако ожидания совершенно не оправдались, что подорвало боевой дух ВСУ.“Солдатам говорили, что это невероятное оружие. В итоге, оно оказалось ничем иным, как смертельной ловушкой”, - подытожил он.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230730/krym-1887195396.html
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике
Экс-разведчик ВС США Риттер: танки Leopard не принесли ВСУ никаких успехов