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“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/tank-1887217308.html
“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике
“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике - РИА Новости, 30.07.2023
“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике
Немецкие танки Leopard абсолютно неэффективны и приносят армии Украины одни проблемы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:32
2023-07-30T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
скотт риттер
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Немецкие танки Leopard абсолютно неэффективны и приносят армии Украины одни проблемы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.“Эти танки бесполезные и непрактичные. ВСУ не умеют ими пользоваться, не умеют их ремонтировать. Это старые танки, и их уничтожают, как только они заходят на поле боя”, —сказал офицер.Риттер также отметил, что Украина возлагала большие надежды на Leopard, называя их “чудо-оружием”, способным переломить ход сражения. Однако ожидания совершенно не оправдались, что подорвало боевой дух ВСУ.“Солдатам говорили, что это невероятное оружие. В итоге, оно оказалось ничем иным, как смертельной ловушкой”, - подытожил он.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230730/krym-1887195396.html
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
“Смертельная ловушка”: разведчик вынес приговор западной технике

Экс-разведчик ВС США Риттер: танки Leopard не принесли ВСУ никаких успехов

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк немецкой армии Leopard 2
Танк немецкой армии Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк немецкой армии Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Немецкие танки Leopard абсолютно неэффективны и приносят армии Украины одни проблемы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.
Эти танки бесполезные и непрактичные. ВСУ не умеют ими пользоваться, не умеют их ремонтировать. Это старые танки, и их уничтожают, как только они заходят на поле боя”, —сказал офицер.
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Риттер также отметил, что Украина возлагала большие надежды на Leopard, называя их “чудо-оружием”, способным переломить ход сражения. Однако ожидания совершенно не оправдались, что подорвало боевой дух ВСУ.
“Солдатам говорили, что это невероятное оружие. В итоге, оно оказалось ничем иным, как смертельной ловушкой”, - подытожил он.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСкотт РиттерСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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