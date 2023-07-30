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Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян
Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян - РИА Новости, 30.07.2023
Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян
Российская армия использует мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают ВСУ проводить военные операции, заявил экс-советник Пентагона полковник РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:12
2023-07-30T20:12
2023-07-30T20:15
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская армия использует мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают ВСУ проводить военные операции, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Когда россияне передвигают свои системы противовоздушной обороны, они также переносят и установки РЭБ, у которых есть колоссальные возможности. Они оказывают огромное влияние на способность украинской армии воевать", — отметил офицер.Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявил, что российские военные "приглушили" украинские РСЗО HIMARS мощными установками радиоэлектронной борьбы.По его мнению, возможностям американских реактивных систем залпового огня на Украине пришел конец. То же самое произойдет и с высокоточными дальнобойными системами ATACMS, поскольку они работают по такому же принципу, что и HIMARS, уточнил аналитик.
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Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян
Экс-советник Пентагона Макгрегор: мощные российские системы РЭБ глушат всю технику ВСУ