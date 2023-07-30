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Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян - РИА Новости, 30.07.2023
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20:12 30.07.2023 (обновлено: 20:15 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/taktika-1887244433.html
Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян
Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян - РИА Новости, 30.07.2023
Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян
Российская армия использует мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают ВСУ проводить военные операции, заявил экс-советник Пентагона полковник РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:12
2023-07-30T20:15
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская армия использует мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают ВСУ проводить военные операции, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Когда россияне передвигают свои системы противовоздушной обороны, они также переносят и установки РЭБ, у которых есть колоссальные возможности. Они оказывают огромное влияние на способность украинской армии воевать", — отметил офицер.Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявил, что российские военные "приглушили" украинские РСЗО HIMARS мощными установками радиоэлектронной борьбы.По его мнению, возможностям американских реактивных систем залпового огня на Украине пришел конец. То же самое произойдет и с высокоточными дальнобойными системами ATACMS, поскольку они работают по такому же принципу, что и HIMARS, уточнил аналитик.
https://ria.ru/20230730/vsu-1887236066.html
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политика, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина, россия
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Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян

Экс-советник Пентагона Макгрегор: мощные российские системы РЭБ глушат всю технику ВСУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская армия использует мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают ВСУ проводить военные операции, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«
"Когда россияне передвигают свои системы противовоздушной обороны, они также переносят и установки РЭБ, у которых есть колоссальные возможности. Они оказывают огромное влияние на способность украинской армии воевать", — отметил офицер.
Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявил, что российские военные "приглушили" украинские РСЗО HIMARS мощными установками радиоэлектронной борьбы.
По его мнению, возможностям американских реактивных систем залпового огня на Украине пришел конец. То же самое произойдет и с высокоточными дальнобойными системами ATACMS, поскольку они работают по такому же принципу, что и HIMARS, уточнил аналитик.
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