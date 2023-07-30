https://ria.ru/20230730/taganrog-1887208419.html

Житель Таганрога закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками

Житель Таганрога закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками - РИА Новости, 30.07.2023

Житель Таганрога закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками

Полиция задержала жителя Таганрога, который заперся в магазине и кидал в прохожих бутылки, сообщил представитель ГУ МВД по Ростовской области. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:14

2023-07-30T15:14

2023-07-30T16:18

происшествия

таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости. Полиция задержала жителя Таганрога, который заперся в магазине и кидал в прохожих бутылки, сообщил представитель ГУ МВД по Ростовской области.По его словам, в дежурную часть поступил сигнал о нарушении общественного порядка на улице Александровской. На место прибыли сотрудники органов внутренних дел. "Полицейские установили, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, закрылся в магазине, откуда бросал бутылки с жидкостью в прохожих", — сказал представитель ведомства.При этом он не уточнил, какая именно жидкость была в бутылках.Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В свою очередь, сотрудник областного главка МВД уточнил РИА Новости, что оружия у правонарушителя не было, в прохожих он бросал только бутылками. В результате происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20230726/chlebyainsk-1886450331.html

таганрог

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происшествия, таганрог