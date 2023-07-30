https://ria.ru/20230730/taganrog-1887185097.html
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта - РИА Новости, 30.07.2023
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта
Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:31
2023-07-30T12:31
2023-07-30T12:58
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
василий голубев
взрыв в таганроге
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. Сообщалось, что в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы. "По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остается 9 человек с травмами", - сказал он, уточнив, что состояние пациентов средней степени тяжести. По словам Тюрина, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация. От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Также продолжает работу комиссия по обследованию домов, ведется разбор завалов.
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область, россия, василий голубев, взрыв в таганроге
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта
Число пострадавших после взрыва украинской ракеты в Таганроге возросло до 22
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев
в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ
квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. Сообщалось, что в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы.
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия
"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остается 9 человек с травмами", - сказал он, уточнив, что состояние пациентов средней степени тяжести.
По словам Тюрина, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация. От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
Также продолжает работу комиссия по обследованию домов, ведется разбор завалов.
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы