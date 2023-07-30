https://ria.ru/20230730/taganrog-1887185097.html

В Таганроге выросло число пострадавших после теракта

В Таганроге выросло число пострадавших после теракта - РИА Новости, 30.07.2023

В Таганроге выросло число пострадавших после теракта

Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:31

2023-07-30T12:31

2023-07-30T12:58

происшествия

таганрог

ростовская область

россия

василий голубев

взрыв в таганроге

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. Сообщалось, что в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы. "По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остается 9 человек с травмами", - сказал он, уточнив, что состояние пациентов средней степени тяжести. По словам Тюрина, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация. От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Также продолжает работу комиссия по обследованию домов, ведется разбор завалов.

https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html

https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037009.html

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Дарья Буймова

происшествия, таганрог, ростовская область, россия, василий голубев, взрыв в таганроге