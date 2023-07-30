Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 30.07.2023 (обновлено: 12:58 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/taganrog-1887185097.html
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта - РИА Новости, 30.07.2023
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта
Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:31
2023-07-30T12:58
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
василий голубев
взрыв в таганроге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886913218_0:401:960:941_1920x0_80_0_0_a93bea32952f858788a94e25b5703229.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. Сообщалось, что в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы. "По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остается 9 человек с травмами", - сказал он, уточнив, что состояние пациентов средней степени тяжести. По словам Тюрина, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация. От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Также продолжает работу комиссия по обследованию домов, ведется разбор завалов.
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037009.html
таганрог
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886913218_0:311:960:1031_1920x0_80_0_0_6d5f4e29e444ec9655439304e6deffc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, ростовская область, россия, василий голубев, взрыв в таганроге
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта

Число пострадавших после взрыва украинской ракеты в Таганроге возросло до 22

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. Сообщалось, что в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы.
На месте взрыва в Таганроге
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия
29 июля, 11:12
"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остается 9 человек с травмами", - сказал он, уточнив, что состояние пациентов средней степени тяжести.
По словам Тюрина, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация. От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
Также продолжает работу комиссия по обследованию домов, ведется разбор завалов.
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы
29 июля, 10:30
 
ПроисшествияТаганрогРостовская областьРоссияВасилий ГолубевВзрыв в Таганроге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала