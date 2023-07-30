Рейтинг@Mail.ru
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 30.07.2023 (обновлено: 14:28 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/supertayfun-1887198881.html
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ
Супертайфун "Доксури" затронул 1,4 миллиона человек в китайской восточной провинции Фуцзянь, 363 тысячи человек эвакуировали, пишет в воскресенье местное... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:26
2023-07-30T14:28
в мире
фуцзянь
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887197917_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fb4c3e07b3bcfd825b6f25eb22674410.jpg
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Супертайфун "Доксури" затронул 1,4 миллиона человек в китайской восточной провинции Фуцзянь, 363 тысячи человек эвакуировали, пишет в воскресенье местное издание "Фуцзянь Жибао". Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что супертайфун "Доксури" достиг побережья китайской восточной провинции Фуцзянь в пятницу утром. "По состоянию на 21.00 (16.00 по мск - ред.) 29 июля, в провинции от тайфуна "Доксури" пострадали 1,454 миллиона человек, 363 тысячи человек были экстренно эвакуированы", - пишет газета. Кроме того, от тайфуна пострадали сельскохозяйственные угодья площадью 10,8 тысячи гектаров. Также от тайфуна были разрушены 90 домов в провинции, 346 получили серьезные повреждения и 4571 получили повреждения средней степени. Прямой экономический ущерб составил 3,053 миллиарда юаней (427 миллионов долларов). Издание также сообщило, что в субботу тайфун покинул провинцию, ослабнув до тропической депрессии.
https://ria.ru/20230713/tayfun-1883877751.html
фуцзянь
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887197917_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_232ffa15dc86350d01f7a4449cec34b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фуцзянь, китай
В мире, Фуцзянь, Китай
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ

Фуцзянь Жибао: на востоке КНР из-за супертайфун "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек

© AFP 2023 / STRПоследствия тайфуна "Доксури" в Китае
Последствия тайфуна Доксури в Китае - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AFP 2023 / STR
Последствия тайфуна "Доксури" в Китае
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Супертайфун "Доксури" затронул 1,4 миллиона человек в китайской восточной провинции Фуцзянь, 363 тысячи человек эвакуировали, пишет в воскресенье местное издание "Фуцзянь Жибао".
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что супертайфун "Доксури" достиг побережья китайской восточной провинции Фуцзянь в пятницу утром.
© AFP 2023 / STRПоследствия тайфуна "Доксури" в Китае
Последствия тайфуна Доксури в Китае
Последствия тайфуна "Доксури" в Китае
© AFP 2023 / STR
1 из 1
Последствия тайфуна "Доксури" в Китае
© AFP 2023 / STR
1 из 1
"По состоянию на 21.00 (16.00 по мск - ред.) 29 июля, в провинции от тайфуна "Доксури" пострадали 1,454 миллиона человек, 363 тысячи человек были экстренно эвакуированы", - пишет газета.
Кроме того, от тайфуна пострадали сельскохозяйственные угодья площадью 10,8 тысячи гектаров. Также от тайфуна были разрушены 90 домов в провинции, 346 получили серьезные повреждения и 4571 получили повреждения средней степени. Прямой экономический ущерб составил 3,053 миллиарда юаней (427 миллионов долларов).
Издание также сообщило, что в субботу тайфун покинул провинцию, ослабнув до тропической депрессии.
Город Санья в провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Примгидромет сообщил об угрозе тайфунов на китайском острове Хайнань
13 июля, 04:47
 
В миреФуцзяньКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала