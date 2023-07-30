https://ria.ru/20230730/supertayfun-1887198881.html
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ
Супертайфун "Доксури" затронул 1,4 миллиона человек в китайской восточной провинции Фуцзянь, 363 тысячи человек эвакуировали, пишет в воскресенье местное... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:26
2023-07-30T14:26
2023-07-30T14:28
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ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Супертайфун "Доксури" затронул 1,4 миллиона человек в китайской восточной провинции Фуцзянь, 363 тысячи человек эвакуировали, пишет в воскресенье местное издание "Фуцзянь Жибао". Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что супертайфун "Доксури" достиг побережья китайской восточной провинции Фуцзянь в пятницу утром. "По состоянию на 21.00 (16.00 по мск - ред.) 29 июля, в провинции от тайфуна "Доксури" пострадали 1,454 миллиона человек, 363 тысячи человек были экстренно эвакуированы", - пишет газета. Кроме того, от тайфуна пострадали сельскохозяйственные угодья площадью 10,8 тысячи гектаров. Также от тайфуна были разрушены 90 домов в провинции, 346 получили серьезные повреждения и 4571 получили повреждения средней степени. Прямой экономический ущерб составил 3,053 миллиарда юаней (427 миллионов долларов). Издание также сообщило, что в субботу тайфун покинул провинцию, ослабнув до тропической депрессии.
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в мире, фуцзянь, китай
В КНР из-за тайфуна "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек, сообщили СМИ
Фуцзянь Жибао: на востоке КНР из-за супертайфун "Доксури" пострадали 1,4 миллиона человек
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости.
Супертайфун "Доксури" затронул 1,4 миллиона человек в китайской восточной провинции Фуцзянь, 363 тысячи человек эвакуировали, пишет в воскресенье местное издание
"Фуцзянь Жибао".
Ранее Центральное телевидение Китая
сообщало, что супертайфун "Доксури" достиг побережья китайской восточной провинции Фуцзянь в пятницу утром.
Последствия тайфуна "Доксури" в Китае
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Последствия тайфуна "Доксури" в Китае
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"По состоянию на 21.00 (16.00 по мск - ред.) 29 июля, в провинции от тайфуна "Доксури" пострадали 1,454 миллиона человек, 363 тысячи человек были экстренно эвакуированы", - пишет газета.
Кроме того, от тайфуна пострадали сельскохозяйственные угодья площадью 10,8 тысячи гектаров. Также от тайфуна были разрушены 90 домов в провинции, 346 получили серьезные повреждения и 4571 получили повреждения средней степени. Прямой экономический ущерб составил 3,053 миллиарда юаней (427 миллионов долларов).
Издание также сообщило, что в субботу тайфун покинул провинцию, ослабнув до тропической депрессии.
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