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В Крыму заявили, что Украина игнорирует суд по водной блокаде полуострова - РИА Новости, 30.07.2023
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09:49 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/sud-1887164697.html
В Крыму заявили, что Украина игнорирует суд по водной блокаде полуострова
В Крыму заявили, что Украина игнорирует суд по водной блокаде полуострова - РИА Новости, 30.07.2023
В Крыму заявили, что Украина игнорирует суд по водной блокаде полуострова
Украинская сторона игнорирует участие в предстоящем судебном заседании по водной блокаде Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:49
2023-07-30T09:49
украина
киев
владимир константинов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Украинская сторона игнорирует участие в предстоящем судебном заседании по водной блокаде Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединятся частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, ущерб может превысить триллион рублей. Первое слушание в суде по делу состоится 31 июля. "Насколько мне известно, украинская сторона намерена игнорировать этот процесс. Но, думаю, рано или поздно, мы дождемся представителей Украины на заседаниях такого рода. Да, их придется доставлять туда под конвоем, но такова сегодняшняя реальность", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, для рассмотрения иска по ущербу, нанесенному Крыму водной блокадой, организованной Украиной, присутствие ответчика не обязательно. "Главное — получить судебное решение, которое позволило бы нам, опираясь на юридический документ, взыскать с него то, что нам причитается. Будут ли это репарации с территории бывшей Украины или выплаты некого государственного образования, преемственного нынешней фейковой "державе" - тоже не так уж и важно. Справедливость должна восторжествовать в любом случае", - подчеркнул собеседник агентства.
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украина, киев, владимир константинов, в мире
Украина, Киев, Владимир Константинов, В мире
В Крыму заявили, что Украина игнорирует суд по водной блокаде полуострова

Глава парламента Крыма Константинов: Украина игнорирует суд по водной блокаде полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди набирают воду, привезенную в связи с аварией на центральном водоводе в Крыму
Люди набирают воду, привезенную в связи с аварией на центральном водоводе в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди набирают воду, привезенную в связи с аварией на центральном водоводе в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Украинская сторона игнорирует участие в предстоящем судебном заседании по водной блокаде Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединятся частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, ущерб может превысить триллион рублей. Первое слушание в суде по делу состоится 31 июля.
«
"Насколько мне известно, украинская сторона намерена игнорировать этот процесс. Но, думаю, рано или поздно, мы дождемся представителей Украины на заседаниях такого рода. Да, их придется доставлять туда под конвоем, но такова сегодняшняя реальность", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, для рассмотрения иска по ущербу, нанесенному Крыму водной блокадой, организованной Украиной, присутствие ответчика не обязательно.
"Главное — получить судебное решение, которое позволило бы нам, опираясь на юридический документ, взыскать с него то, что нам причитается. Будут ли это репарации с территории бывшей Украины или выплаты некого государственного образования, преемственного нынешней фейковой "державе" - тоже не так уж и важно. Справедливость должна восторжествовать в любом случае", - подчеркнул собеседник агентства.
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