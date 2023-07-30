https://ria.ru/20230730/strelba-1887135311.html

При стрельбе на карнавале в Роттердаме пострадали три человека

При стрельбе на карнавале в Роттердаме пострадали три человека - РИА Новости, 30.07.2023

При стрельбе на карнавале в Роттердаме пострадали три человека

Стрельба произошла во время карнавала в нидерландском городе Роттердам, три человека получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T01:09

2023-07-30T01:09

2023-07-30T01:09

роттердам

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Стрельба произошла во время карнавала в нидерландском городе Роттердам, три человека получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию. "Три человека получили ранения в результате стрельбы в субботу вечером (29 июля - ред.) во время летнего карнавала в портовом городе Роттердам", - отмечает агентство, ссылаясь на заявление полиции Роттердама. По данным агентства, сотрудники полиции выстрелили несколько раз в преступника, которого позднее госпитализировали вместе с пострадавшими. На данный момент нет данных об их состоянии. Как отмечает агентство со ссылкой на отдельное заявление полиции, другая стрельба произошла ранее в тот же день во время того же мероприятия.

https://ria.ru/20230729/arest-1887074911.html

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роттердам, в мире