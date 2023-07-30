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При стрельбе на карнавале в Роттердаме пострадали три человека
При стрельбе на карнавале в Роттердаме пострадали три человека - РИА Новости, 30.07.2023
При стрельбе на карнавале в Роттердаме пострадали три человека
Стрельба произошла во время карнавала в нидерландском городе Роттердам, три человека получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:09
2023-07-30T01:09
2023-07-30T01:09
роттердам
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Стрельба произошла во время карнавала в нидерландском городе Роттердам, три человека получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию. "Три человека получили ранения в результате стрельбы в субботу вечером (29 июля - ред.) во время летнего карнавала в портовом городе Роттердам", - отмечает агентство, ссылаясь на заявление полиции Роттердама. По данным агентства, сотрудники полиции выстрелили несколько раз в преступника, которого позднее госпитализировали вместе с пострадавшими. На данный момент нет данных об их состоянии. Как отмечает агентство со ссылкой на отдельное заявление полиции, другая стрельба произошла ранее в тот же день во время того же мероприятия.
https://ria.ru/20230729/arest-1887074911.html
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роттердам, в мире
При стрельбе на карнавале в Роттердаме пострадали три человека
"Рейтер": во время карнавала в Роттердаме произошла стрельба, пострадали три человека