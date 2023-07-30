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Венгрия упрекнула Словакию во лжи по вопросу сроков конфликта на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
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21:14 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/sroki-1887250679.html
Венгрия упрекнула Словакию во лжи по вопросу сроков конфликта на Украине
Венгрия упрекнула Словакию во лжи по вопросу сроков конфликта на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
Венгрия упрекнула Словакию во лжи по вопросу сроков конфликта на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер предположил, что у главы МИД Словакии Мирослава Влаховского плохая память или он РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T21:14
2023-07-30T21:14
в мире
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БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер предположил, что у главы МИД Словакии Мирослава Влаховского плохая память или он лжет, когда говорит, что ЕС не обсуждал сроки продолжения украинского конфликта, поскольку на совете глав МИД стран ЕС было выдвинуто предложение выделять по пять миллиардов евро в год на поставки оружия Киеву в течение четырех лет. Ранее глава МИД Словакии Мирослав Влаховский в Twitter ответил на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что ЕС уверен в продолжении конфликта на Украине в течение как минимум четырех лет. Влаховский отметил, что "не помнит ни одного обсуждения" на заседаниях ЕС, где об этом бы шла речь. "У господина министра Влаховского либо плохая кратковременная память - и это доброжелательное предположение, - либо он лжет. На прошлой встрече министры иностранных дел ЕС обсудили предложение, согласно которому мы должны тратить по пять миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет на финансирование поставок оружия в Украину. Министр иностранных дел Словакии не возражал против этого предложения. Вопрос: если в ближайшие четыре года войны не будет, то зачем финансировать поставки оружия️?" - написал Менцер в Facebook*.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230729/vuchich-1887064122.html
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в мире, россия, петер сийярто, нато, facebook, дмитрий песков, украина, киев, сергей лавров
В мире, Россия, Петер Сийярто, НАТО, Facebook, Дмитрий Песков, Украина, Киев, Сергей Лавров
Венгрия упрекнула Словакию во лжи по вопросу сроков конфликта на Украине

В МИД Венгрии упрекнули главу МИД Словакии во лжи по вопросу сроков конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер предположил, что у главы МИД Словакии Мирослава Влаховского плохая память или он лжет, когда говорит, что ЕС не обсуждал сроки продолжения украинского конфликта, поскольку на совете глав МИД стран ЕС было выдвинуто предложение выделять по пять миллиардов евро в год на поставки оружия Киеву в течение четырех лет.
Ранее глава МИД Словакии Мирослав Влаховский в Twitter ответил на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что ЕС уверен в продолжении конфликта на Украине в течение как минимум четырех лет. Влаховский отметил, что "не помнит ни одного обсуждения" на заседаниях ЕС, где об этом бы шла речь.
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"У господина министра Влаховского либо плохая кратковременная память - и это доброжелательное предположение, - либо он лжет. На прошлой встрече министры иностранных дел ЕС обсудили предложение, согласно которому мы должны тратить по пять миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет на финансирование поставок оружия в Украину. Министр иностранных дел Словакии не возражал против этого предложения. Вопрос: если в ближайшие четыре года войны не будет, то зачем финансировать поставки оружия️?" - написал Менцер в Facebook*.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРоссияПетер СийяртоНАТОFacebookДмитрий ПесковУкраинаКиевСергей Лавров
 
 
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