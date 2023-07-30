https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887205288.html
Балицкий сообщил об ударе по районам сосредоточения ВСУ в Запорожье
Балицкий сообщил об ударе по районам сосредоточения ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 30.07.2023
Балицкий сообщил об ударе по районам сосредоточения ВСУ в Запорожье
По трем районам сосредоточения украинских войск в Запорожской области нанесен огневой удар, уничтожена механизированная рота противника, сообщил врио... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:44
2023-07-30T14:44
2023-07-30T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. По трем районам сосредоточения украинских войск в Запорожской области нанесен огневой удар, уничтожена механизированная рота противника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Нашей разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым нанесен огневой удар, уничтожена механизированная рота противника", - написал Балицкий. По его словам, за прошедшие сутки противник совершил 28 попыток обстрелять населенные пункты региона на пологовском, токмакском и васильевском направлениях. "Обстановка в районе Работино обострилась. На ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако столкнулся с отпором наших подразделений, понес значительные потери и отошел на свои позиции", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168347.html
https://ria.ru/20230729/ataka-1887106056.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий сообщил об ударе по районам сосредоточения ВСУ в Запорожье
Балицкий сообщил об ударе по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости.
По трем районам сосредоточения украинских войск в Запорожской области нанесен огневой удар, уничтожена механизированная рота противника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале
.
"Нашей разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым нанесен огневой удар, уничтожена механизированная рота противника", - написал Балицкий.
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По его словам, за прошедшие сутки противник совершил 28 попыток обстрелять населенные пункты региона на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.
"Обстановка в районе Работино обострилась. На ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако столкнулся с отпором наших подразделений, понес значительные потери и отошел на свои позиции", - подчеркнул Балицкий.
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