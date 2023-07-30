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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 30.07.2023 (обновлено: 10:38 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168710.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила за сутки до 65 военнослужащих ВСУ, а также 5 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:18
2023-07-30T10:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила за сутки до 65 военнослужащих ВСУ, а также 5 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 65 украинских военнослужащих и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 65 украинских солдат на Херсонском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила за сутки до 65 военнослужащих ВСУ, а также 5 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 65 украинских военнослужащих и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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