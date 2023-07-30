https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168710.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила за сутки до 65 военнослужащих ВСУ, а также 5 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:18

2023-07-30T10:18

2023-07-30T10:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила за сутки до 65 военнослужащих ВСУ, а также 5 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 65 украинских военнослужащих и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html

россия

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность