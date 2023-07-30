https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168347.html

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.07.2023

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила атаку ВСУ в районе Успеновки в Запорожской области, уничтожила до 250 военных и 10 единиц техники противника,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:14

2023-07-30T10:14

2023-07-30T10:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила атаку ВСУ в районе Успеновки в Запорожской области, уничтожила до 250 военных и 10 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией, отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Жеребянки, Новоданиловки, Веселого и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также, в районе Чаривного на Запорожье пресечена деятельность украинской группы диверсантов."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-20", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, запорожье