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ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 30.07.2023 (обновлено: 10:24 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168347.html
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.07.2023
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила атаку ВСУ в районе Успеновки в Запорожской области, уничтожила до 250 военных и 10 единиц техники противника,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:14
2023-07-30T10:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила атаку ВСУ в районе Успеновки в Запорожской области, уничтожила до 250 военных и 10 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией, отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Жеребянки, Новоданиловки, Веселого и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также, в районе Чаривного на Запорожье пресечена деятельность украинской группы диверсантов."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-20", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Запорожье
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила атаку ВСУ в районе Успеновки в Запорожской области, уничтожила до 250 военных и 10 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией, отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
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Кроме того, в районах Жеребянки, Новоданиловки, Веселого и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также, в районе Чаривного на Запорожье пресечена деятельность украинской группы диверсантов.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-20", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьЗапорожье
 
 
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