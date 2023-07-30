https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168347.html
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.07.2023
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила атаку ВСУ в районе Успеновки в Запорожской области, уничтожила до 250 военных и 10 единиц техники противника,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:14
2023-07-30T10:14
2023-07-30T10:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила атаку ВСУ в районе Успеновки в Запорожской области, уничтожила до 250 военных и 10 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией, отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Жеребянки, Новоданиловки, Веселого и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также, в районе Чаривного на Запорожье пресечена деятельность украинской группы диверсантов."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-20", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Запорожье
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила атаку ВСУ в районе Успеновки в Запорожской области, уничтожила до 250 военных и 10 единиц техники противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией, отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
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Кроме того, в районах Жеребянки, Новоданиловки, Веселого и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также, в районе Чаривного на Запорожье
пресечена деятельность украинской группы диверсантов.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-20", - добавили в ведомстве.
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