https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887167894.html
ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ
ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и 6 единиц техники,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:10
2023-07-30T10:10
2023-07-30T10:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Торского, Серебрянки, Григоровки в ДНР, Червоной Дибровы, Невского и западнее Нововодяного в ЛНР."За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230730/sklad-1887168246.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ
Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки украинских войск