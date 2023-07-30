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ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
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10:10 30.07.2023 (обновлено: 10:23 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887167894.html
ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ
ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и 6 единиц техники,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:10
2023-07-30T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Торского, Серебрянки, Григоровки в ДНР, Червоной Дибровы, Невского и западнее Нововодяного в ЛНР."За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230730/sklad-1887168246.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки украинских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-90М "Прорыв" подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - сообщили в Минобороны.
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Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Торского, Серебрянки, Григоровки в ДНР, Червоной Дибровы, Невского и западнее Нововодяного в ЛНР.
"За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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