https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887167894.html

ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023

ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и 6 единиц техники,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:10

2023-07-30T10:10

2023-07-30T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Торского, Серебрянки, Григоровки в ДНР, Червоной Дибровы, Невского и западнее Нововодяного в ЛНР."За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230730/sklad-1887168246.html

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика