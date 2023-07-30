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В Запорожской области в плен взяли группу украинских военных - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887156858.html
В Запорожской области в плен взяли группу украинских военных
В Запорожской области в плен взяли группу украинских военных - РИА Новости, 30.07.2023
В Запорожской области в плен взяли группу украинских военных
Группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:00
2023-07-30T09:00
специальная военная операция на украине
безопасность
старомайорское
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское. "Взято много пленных противника", - сказал Рогов. При чем, по его словам, в одном случае свыше десяти человек одномоментно сдались в плен. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР, активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230725/plennyy-1886077139.html
https://ria.ru/20230724/plen-1885936326.html
старомайорское
запорожская область
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безопасность, старомайорское, запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Старомайорское, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
В Запорожской области в плен взяли группу украинских военных

Рогов: в Запорожской области на Времевском выступе в плен взяли группу украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРасчет самоходного миномёта "Нона-СВК"
Расчет самоходного миномёта Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Расчет самоходного миномёта "Нона-СВК". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов
25 июля, 06:04
"Взято много пленных противника", - сказал Рогов.
При чем, по его словам, в одном случае свыше десяти человек одномоментно сдались в плен.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР, активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Балицкий заявил о массовой сдаче ВСУ в плен на Запорожском направлении
24 июля, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСтаромайорскоеЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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