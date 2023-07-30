https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887156858.html

В Запорожской области в плен взяли группу украинских военных

В Запорожской области в плен взяли группу украинских военных - РИА Новости, 30.07.2023

В Запорожской области в плен взяли группу украинских военных

Группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:00

2023-07-30T09:00

2023-07-30T09:00

специальная военная операция на украине

безопасность

старомайорское

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское. "Взято много пленных противника", - сказал Рогов. При чем, по его словам, в одном случае свыше десяти человек одномоментно сдались в плен. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР, активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230725/plennyy-1886077139.html

https://ria.ru/20230724/plen-1885936326.html

старомайорское

запорожская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, старомайорское, запорожская область, россия, владимир рогов