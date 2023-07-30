https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887145652.html

Российские военные заняли на Купянском направлении опорные пункты ВСУ

Российские военные заняли на Купянском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023

Российские военные заняли на Купянском направлении опорные пункты ВСУ

Российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Западной группировки войск... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T05:03

2023-07-30T05:03

2023-07-30T08:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

су-25

ми-35

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Западной группировки войск полковник Сергей Зыбинский."В ходе наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населенного пункта Новоселовское", — заявил собеседник агентства.Российская артиллерия уничтожила два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Розовка и Стельмаховка. Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии сорвана попытка ВСУ перебросить резервы на передовые позиции."В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки. Потери ВСУ составили до отделения живой силы и БТР M113", — уточнил Зыбинский.Полковник добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 нанесли девять авиаударов по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и подразделениям территориальной обороны.Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Купянском направлении в районе Куземовки и заняли более выгодные позиции.

https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-25, ми-35, ка-52 "аллигатор"