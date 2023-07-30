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Российские военные заняли на Купянском направлении опорные пункты ВСУ
Российские военные заняли на Купянском направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
Российские военные заняли на Купянском направлении опорные пункты ВСУ
Российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Западной группировки войск... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T05:03
2023-07-30T05:03
2023-07-30T08:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
су-25
ми-35
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Западной группировки войск полковник Сергей Зыбинский."В ходе наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населенного пункта Новоселовское", — заявил собеседник агентства.Российская артиллерия уничтожила два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Розовка и Стельмаховка. Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии сорвана попытка ВСУ перебросить резервы на передовые позиции."В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки. Потери ВСУ составили до отделения живой силы и БТР M113", — уточнил Зыбинский.Полковник добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 нанесли девять авиаударов по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и подразделениям территориальной обороны.Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Купянском направлении в районе Куземовки и заняли более выгодные позиции.
https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-25, ми-35, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Су-25, Ми-35, Ка-52 "Аллигатор"
Российские военные заняли на Купянском направлении опорные пункты ВСУ
Российские силы при наступлении на Купянском направлении заняли опорные пункты ВСУ
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Западной группировки войск полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населенного пункта Новоселовское", — заявил собеседник агентства.
Российская артиллерия уничтожила два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Розовка и Стельмаховка. Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии сорвана попытка ВСУ перебросить резервы на передовые позиции.
«
"В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки. Потери ВСУ составили до отделения живой силы и БТР M113", — уточнил Зыбинский.
Полковник добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25
нанесли девять авиаударов по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и подразделениям территориальной обороны.
Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Купянском направлении в районе Куземовки и заняли более выгодные позиции.
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