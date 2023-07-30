https://ria.ru/20230730/slutskiy-1887211091.html

Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом

Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом - РИА Новости, 30.07.2023

Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом

Атака беспилотников на Москву и Крым, а также ракетная атака на Таганрог являются государственным терроризмом на фоне провалившегося контрнаступления киевского... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:47

2023-07-30T15:47

2023-07-30T16:16

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госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атака беспилотников на Москву и Крым, а также ракетная атака на Таганрог являются государственным терроризмом на фоне провалившегося контрнаступления киевского режима, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. "Атака украинских дронов на Москву и Крым, удары по Таганрогу - гостерроризм на фоне все более очевидного провала контрнаступления",- написал он.Слуцкий добавил, что не только террористический киевский режим ответственен за атаки по городам России, но и Вашингтон. "Поэтому вся ответственность лежит не только на марионеточном правительстве Зеленского, но и на его кукловодах в Вашингтоне, как бы Белый дом словами Кирби не опровергал и не осуждал",- отметил он. По мнению парламентария, НАТО поставляет оружие киевскому режиму и тем самым способствует убийству мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры на территории России. "НАТО уверяет, что не хочет прямого столкновения с Россией. Но при этом делает все, чтобы у украинских государственных террористов был полный набор средств для убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры на территории нашей страны", - добавил Слуцкий. Он уточнил, что все необходимые меры для предотвращения паники принимаются, а ответная реакция со стороны России не заставит себя ждать. Ранее стало известно, что Украина 30 июня пыталась атаковать Крым и Москву, используя беспилотники, сообщило Минобороны. Также по сведениям Минобороны, киевский режим совершил ракетную атаку на Таганрог 28 июля.

https://ria.ru/20230730/nato-1887151088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, россия, таганрог, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф