Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 30.07.2023 (обновлено: 16:16 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/slutskiy-1887211091.html
Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом
Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом - РИА Новости, 30.07.2023
Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом
Атака беспилотников на Москву и Крым, а также ракетная атака на Таганрог являются государственным терроризмом на фоне провалившегося контрнаступления киевского... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T15:47
2023-07-30T16:16
в мире
москва
россия
таганрог
леонид слуцкий (политик)
нато
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887208139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d4dd6e14f05c10a386e430648f9c582.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атака беспилотников на Москву и Крым, а также ракетная атака на Таганрог являются государственным терроризмом на фоне провалившегося контрнаступления киевского режима, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. "Атака украинских дронов на Москву и Крым, удары по Таганрогу - гостерроризм на фоне все более очевидного провала контрнаступления",- написал он.Слуцкий добавил, что не только террористический киевский режим ответственен за атаки по городам России, но и Вашингтон. "Поэтому вся ответственность лежит не только на марионеточном правительстве Зеленского, но и на его кукловодах в Вашингтоне, как бы Белый дом словами Кирби не опровергал и не осуждал",- отметил он. По мнению парламентария, НАТО поставляет оружие киевскому режиму и тем самым способствует убийству мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры на территории России. "НАТО уверяет, что не хочет прямого столкновения с Россией. Но при этом делает все, чтобы у украинских государственных террористов был полный набор средств для убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры на территории нашей страны", - добавил Слуцкий. Он уточнил, что все необходимые меры для предотвращения паники принимаются, а ответная реакция со стороны России не заставит себя ждать. Ранее стало известно, что Украина 30 июня пыталась атаковать Крым и Москву, используя беспилотники, сообщило Минобороны. Также по сведениям Минобороны, киевский режим совершил ракетную атаку на Таганрог 28 июля.
https://ria.ru/20230730/nato-1887151088.html
москва
россия
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887208139_327:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_bff369057c2e946453a6a597240f1d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, таганрог, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф
В мире, Москва, Россия, Таганрог, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Госдума РФ
Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом

Слуцкий назвал атаку дронов на Москву и Крым государственным терроризмом киевского режима

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атака беспилотников на Москву и Крым, а также ракетная атака на Таганрог являются государственным терроризмом на фоне провалившегося контрнаступления киевского режима, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.
«
"Атака украинских дронов на Москву и Крым, удары по Таганрогу - гостерроризм на фоне все более очевидного провала контрнаступления",- написал он.
Слуцкий добавил, что не только террористический киевский режим ответственен за атаки по городам России, но и Вашингтон.
«
"Поэтому вся ответственность лежит не только на марионеточном правительстве Зеленского, но и на его кукловодах в Вашингтоне, как бы Белый дом словами Кирби не опровергал и не осуждал",- отметил он.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО
Вчера, 07:16
По мнению парламентария, НАТО поставляет оружие киевскому режиму и тем самым способствует убийству мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры на территории России.
«
"НАТО уверяет, что не хочет прямого столкновения с Россией. Но при этом делает все, чтобы у украинских государственных террористов был полный набор средств для убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры на территории нашей страны", - добавил Слуцкий.
Он уточнил, что все необходимые меры для предотвращения паники принимаются, а ответная реакция со стороны России не заставит себя ждать.
Ранее стало известно, что Украина 30 июня пыталась атаковать Крым и Москву, используя беспилотники, сообщило Минобороны.
Также по сведениям Минобороны, киевский режим совершил ракетную атаку на Таганрог 28 июля.
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники полиции у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

Разбитые стекла у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

Сотрудник Следственного комитета РФ у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Работники следственных органов осматривают повреждения в здании делового центра Москва-сити

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудник полиции у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 9

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 9

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 9

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 9

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
В миреМоскваРоссияТаганрогЛеонид Слуцкий (политик)НАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала