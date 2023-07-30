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В Польше разразился громкий скандал из-за Украины
В Польше разразился громкий скандал из-за Украины - РИА Новости, 30.07.2023
В Польше разразился громкий скандал из-за Украины
Антиукраинские баннеры спровоцировали "громкий скандал" во время футбольного матча клуба "Шленск" из Вроцлава, пишет издание Wirtualna Polska. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:32
2023-07-30T02:32
2023-07-30T02:33
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Антиукраинские баннеры спровоцировали "громкий скандал" во время футбольного матча клуба "Шленск" из Вроцлава, пишет издание Wirtualna Polska.WP выразило возмущение из-за того, что "безответственные" фанаты "Шленска" вывесили на трибунах "нацеленные на украинцев" баннеры с надписями: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь". Кроме того, болельщики клуба демонстрировали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов и их лидера Степана Бандеры.При этом в статье издания говорится, что футбол – "не место для политических протестов", а "вульгарные лозунги" вредят Украине, якобы "защищающей всю Европу от российских войск".WP призвала "немедленно отреагировать" польскую футбольную лигу и сурово наказать лиц, "ответственных за компрометирующую ситуацию".В феврале этого года фанаты "Шленска" провели аналогичную акцию, вывесив во время матча баннер "Это не наша война" и перечеркнутый тризуб украинских националистов. Это также вызвало критику польских СМИ, в результате в марте клуб получил штраф в 15 тысяч злотых (около 340 тысяч рублей).
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в мире, польша, вроцлав, украина, шлёнск
В мире, Польша, Вроцлав, Украина, Шлёнск
В Польше разразился громкий скандал из-за Украины
Wirtualna Polska: болельщики польского "Шленска" вывесили антиукраинские баннеры на матче
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Антиукраинские баннеры спровоцировали "громкий скандал" во время футбольного матча клуба "Шленск" из Вроцлава, пишет издание Wirtualna Polska
.
WP выразило возмущение из-за того, что "безответственные" фанаты "Шленска" вывесили на трибунах "нацеленные на украинцев" баннеры с надписями: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь". Кроме того, болельщики клуба демонстрировали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов и их лидера Степана Бандеры.
При этом в статье издания говорится, что футбол – "не место для политических протестов", а "вульгарные лозунги" вредят Украине, якобы "защищающей всю Европу
от российских войск".
WP призвала "немедленно отреагировать" польскую футбольную лигу и сурово наказать лиц, "ответственных за компрометирующую ситуацию".
В феврале этого года фанаты "Шленска" провели аналогичную акцию, вывесив во время матча баннер "Это не наша война" и перечеркнутый тризуб украинских националистов. Это также вызвало критику польских СМИ, в результате в марте клуб получил штраф в 15 тысяч злотых (около 340 тысяч рублей).
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