https://ria.ru/20230730/skandal-1887140435.html

В Польше разразился громкий скандал из-за Украины

В Польше разразился громкий скандал из-за Украины - РИА Новости, 30.07.2023

В Польше разразился громкий скандал из-за Украины

Антиукраинские баннеры спровоцировали "громкий скандал" во время футбольного матча клуба "Шленск" из Вроцлава, пишет издание Wirtualna Polska. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T02:32

2023-07-30T02:32

2023-07-30T02:33

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польша

вроцлав

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шлёнск

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Антиукраинские баннеры спровоцировали "громкий скандал" во время футбольного матча клуба "Шленск" из Вроцлава, пишет издание Wirtualna Polska.WP выразило возмущение из-за того, что "безответственные" фанаты "Шленска" вывесили на трибунах "нацеленные на украинцев" баннеры с надписями: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь". Кроме того, болельщики клуба демонстрировали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов и их лидера Степана Бандеры.При этом в статье издания говорится, что футбол – "не место для политических протестов", а "вульгарные лозунги" вредят Украине, якобы "защищающей всю Европу от российских войск".WP призвала "немедленно отреагировать" польскую футбольную лигу и сурово наказать лиц, "ответственных за компрометирующую ситуацию".В феврале этого года фанаты "Шленска" провели аналогичную акцию, вывесив во время матча баннер "Это не наша война" и перечеркнутый тризуб украинских националистов. Это также вызвало критику польских СМИ, в результате в марте клуб получил штраф в 15 тысяч злотых (около 340 тысяч рублей).

https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html

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в мире, польша, вроцлав, украина, шлёнск