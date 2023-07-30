https://ria.ru/20230730/shok-1887148349.html
Вот так братья. Поляки остались в шоке от благодарности украинцев
Вот так братья. Поляки остались в шоке от благодарности украинцев - РИА Новости, 30.07.2023
Вот так братья. Поляки остались в шоке от благодарности украинцев
Читатели издания wPolityce отреагировали на статью об украинских телефонных мошенниках, обманывающих жителей Польши на большие суммы. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T06:16
2023-07-30T06:16
2023-07-30T06:16
в мире
польша
украина
служба безопасности украины
евросоюз
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Читатели издания wPolityce отреагировали на статью об украинских телефонных мошенниках, обманывающих жителей Польши на большие суммы.Издание опубликовало статью о телефонной "мафии" с Украины, из-за которой сотни поляков и жители других европейских стран лишились своих сбережений. Отмечается, что "фирмы" работают под прикрытием, а их "сотрудники" рассказывают, что "СБУ и полиция у них куплены". При этом Польша является привлекательной страной для мошенников из-за языка, который украинцам выучить легче."Да не может быть! Чтобы братья-украинцы обманывали поляков?! Наверняка это русские агенты или даже сам Путин. Уберите эту статью, а то вас обвинят в работе на Москву! Станете "русским ватниками"! Вот только в польских тюрьмах все больше украинцев и грузин. Интересно, с чего бы это", - заявил пользователь JarekSobieski."И что тут такого удивительного? Обычное дело. Если хочешь инвестировать "в Украину" – вперед и с песней. Гораздо хуже, что туда же инвестируются миллиарды из польского бюджета", - заметил Krokulec."Вот оно – светлое будущее польско-украинского сотрудничества. Надо ведь с чего-то начинать. Пока мошенничества, но это ведь только начало. Скажем спасибо, что с нами вообще разговаривают", - сыронизировал facio_aligacio."Украинцы десятилетиями торгуют янтарем, подсолнечным маслом, рапсовым топливом, сталью, деревом, углем, титаном, продуктами питания, всем, на чем можно заработать – достаточно было зайти на их порталы с объявлениями и предложениями, адресованными полякам. Отправленную им помощь они разворовали, но такова уж их натура – кроме денег, их ничего не интересует", - выразил негодование aśka."С ними надо быть настороже, им нельзя доверять, украинцы никогда не держат слово, они прирожденные мошенники. Мы никогда не установим с ними добрососедских отношений, рассчитывать на их лояльность не приходится. Это неблагодарный, лживый народ, они благодарят, когда им что-то даешь, а если не дашь – сразу поворачиваются спиной", - возмутился wykop."Теперь понятно, почему они так рвутся в ЕС!" - добавил ojtam.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230730/skandal-1887140435.html
https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, служба безопасности украины, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Служба безопасности Украины, Евросоюз
Вот так братья. Поляки остались в шоке от благодарности украинцев
Читателей wPolityce возмутили обманывающие поляков украинские мошенники
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Читатели издания wPolityce
отреагировали на статью об украинских телефонных мошенниках, обманывающих жителей Польши на большие суммы.
Издание опубликовало статью о телефонной "мафии" с Украины
, из-за которой сотни поляков и жители других европейских стран лишились своих сбережений. Отмечается, что "фирмы" работают под прикрытием, а их "сотрудники" рассказывают, что "СБУ
и полиция у них куплены". При этом Польша является привлекательной страной для мошенников из-за языка, который украинцам выучить легче.
В Польше разразился громкий скандал из-за Украины
"Да не может быть! Чтобы братья-украинцы обманывали поляков?! Наверняка это русские агенты или даже сам Путин. Уберите эту статью, а то вас обвинят в работе на Москву! Станете "русским ватниками"! Вот только в польских тюрьмах все больше украинцев и грузин. Интересно, с чего бы это", - заявил пользователь JarekSobieski.
"И что тут такого удивительного? Обычное дело. Если хочешь инвестировать "в Украину" – вперед и с песней. Гораздо хуже, что туда же инвестируются миллиарды из польского бюджета", - заметил Krokulec.
"Вот оно – светлое будущее польско-украинского сотрудничества. Надо ведь с чего-то начинать. Пока мошенничества, но это ведь только начало. Скажем спасибо, что с нами вообще разговаривают", - сыронизировал facio_aligacio.
"Украинцы десятилетиями торгуют янтарем, подсолнечным маслом, рапсовым топливом, сталью, деревом, углем, титаном, продуктами питания, всем, на чем можно заработать – достаточно было зайти на их порталы с объявлениями и предложениями, адресованными полякам. Отправленную им помощь они разворовали, но такова уж их натура – кроме денег, их ничего не интересует", - выразил негодование aśka.
"С ними надо быть настороже, им нельзя доверять, украинцы никогда не держат слово, они прирожденные мошенники. Мы никогда не установим с ними добрососедских отношений, рассчитывать на их лояльность не приходится. Это неблагодарный, лживый народ, они благодарят, когда им что-то даешь, а если не дашь – сразу поворачиваются спиной", - возмутился wykop.
"Теперь понятно, почему они так рвутся в ЕС
!" - добавил ojtam.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах