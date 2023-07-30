https://ria.ru/20230730/shok-1887148349.html

Вот так братья. Поляки остались в шоке от благодарности украинцев

Вот так братья. Поляки остались в шоке от благодарности украинцев - РИА Новости, 30.07.2023

Вот так братья. Поляки остались в шоке от благодарности украинцев

Читатели издания wPolityce отреагировали на статью об украинских телефонных мошенниках, обманывающих жителей Польши на большие суммы. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T06:16

2023-07-30T06:16

2023-07-30T06:16

в мире

польша

украина

служба безопасности украины

евросоюз

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Читатели издания wPolityce отреагировали на статью об украинских телефонных мошенниках, обманывающих жителей Польши на большие суммы.Издание опубликовало статью о телефонной "мафии" с Украины, из-за которой сотни поляков и жители других европейских стран лишились своих сбережений. Отмечается, что "фирмы" работают под прикрытием, а их "сотрудники" рассказывают, что "СБУ и полиция у них куплены". При этом Польша является привлекательной страной для мошенников из-за языка, который украинцам выучить легче."Да не может быть! Чтобы братья-украинцы обманывали поляков?! Наверняка это русские агенты или даже сам Путин. Уберите эту статью, а то вас обвинят в работе на Москву! Станете "русским ватниками"! Вот только в польских тюрьмах все больше украинцев и грузин. Интересно, с чего бы это", - заявил пользователь JarekSobieski."И что тут такого удивительного? Обычное дело. Если хочешь инвестировать "в Украину" – вперед и с песней. Гораздо хуже, что туда же инвестируются миллиарды из польского бюджета", - заметил Krokulec."Вот оно – светлое будущее польско-украинского сотрудничества. Надо ведь с чего-то начинать. Пока мошенничества, но это ведь только начало. Скажем спасибо, что с нами вообще разговаривают", - сыронизировал facio_aligacio."Украинцы десятилетиями торгуют янтарем, подсолнечным маслом, рапсовым топливом, сталью, деревом, углем, титаном, продуктами питания, всем, на чем можно заработать – достаточно было зайти на их порталы с объявлениями и предложениями, адресованными полякам. Отправленную им помощь они разворовали, но такова уж их натура – кроме денег, их ничего не интересует", - выразил негодование aśka."С ними надо быть настороже, им нельзя доверять, украинцы никогда не держат слово, они прирожденные мошенники. Мы никогда не установим с ними добрососедских отношений, рассчитывать на их лояльность не приходится. Это неблагодарный, лживый народ, они благодарят, когда им что-то даешь, а если не дашь – сразу поворачиваются спиной", - возмутился wykop."Теперь понятно, почему они так рвутся в ЕС!" - добавил ojtam.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230730/skandal-1887140435.html

https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html

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в мире, польша, украина, служба безопасности украины, евросоюз