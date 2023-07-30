https://ria.ru/20230730/selkhozgod-1887134268.html

Путин предрек Украине падение результатов сельхозгода

Путин предрек Украине падение результатов сельхозгода - РИА Новости, 30.07.2023

Путин предрек Украине падение результатов сельхозгода

Результат сельхозгода у Украины будет хуже по ряду признаков, у них некому работать, да и воевать некому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:56

2023-07-30T00:56

2023-07-30T00:56

экономика

украина

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Результат сельхозгода у Украины будет хуже по ряду признаков, у них некому работать, да и воевать некому, заявил президент России Владимир Путин. "Украинское зерно на мировых рынках меньше 5%, российское - свыше 20%, вот и значение нашего вклада в продовольственный мировой рынок и украинского. Наверное, в следующем году будет еще меньше, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы по целому ряду обстоятельства, понятно почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20230730/putin-1887130386.html

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экономика, украина, россия, владимир путин, форум "россия — африка"