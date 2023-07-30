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Путин предрек Украине падение результатов сельхозгода - РИА Новости, 30.07.2023
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00:56 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/selkhozgod-1887134268.html
Путин предрек Украине падение результатов сельхозгода
Путин предрек Украине падение результатов сельхозгода - РИА Новости, 30.07.2023
Путин предрек Украине падение результатов сельхозгода
Результат сельхозгода у Украины будет хуже по ряду признаков, у них некому работать, да и воевать некому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:56
2023-07-30T00:56
экономика
украина
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Результат сельхозгода у Украины будет хуже по ряду признаков, у них некому работать, да и воевать некому, заявил президент России Владимир Путин. "Украинское зерно на мировых рынках меньше 5%, российское - свыше 20%, вот и значение нашего вклада в продовольственный мировой рынок и украинского. Наверное, в следующем году будет еще меньше, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы по целому ряду обстоятельства, понятно почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20230730/putin-1887130386.html
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экономика, украина, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
Экономика, Украина, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин предрек Украине падение результатов сельхозгода

Путин: результат сельхозгода у Украины будет хуже, там некому работать и воевать

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Результат сельхозгода у Украины будет хуже по ряду признаков, у них некому работать, да и воевать некому, заявил президент России Владимир Путин.
"Украинское зерно на мировых рынках меньше 5%, российское - свыше 20%, вот и значение нашего вклада в продовольственный мировой рынок и украинского. Наверное, в следующем году будет еще меньше, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы по целому ряду обстоятельства, понятно почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
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