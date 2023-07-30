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Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки
Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки - РИА Новости, 30.07.2023
Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки
Папа римский Франциск во время воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане призвал Москву возобновить действие зерновой сделки. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:14
2023-07-30T17:14
2023-07-30T17:36
россия
турция
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
swift
россельхозбанк
оон
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ВАТИКАН, 30 июл — РИА Новости. Папа римский Франциск во время воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане призвал Москву возобновить действие зерновой сделки."Взываю к моим братьям, к властям Российской Федерации с тем, чтобы была возобновлена Черноморская инициатива", — заявил понтифик.По его словам, транспортировка зерна должна проходить в условиях безопасности. Папа римский назвал уничтожение продовольствия "оскорблением Бога".Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Россия уведомила Анкару, Киев и ООН, что выступает против продления инициативы. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Москва подчеркивала, что сделка не работает в отношении России, в то время как украинское зерно уходит в первую очередь в Европу, а не в нуждающиеся африканские страны.Россия допустила возвращение к сделке при выполнении всех положений соглашения.
https://ria.ru/20230730/sdelka-1887136293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, украина, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, swift, россельхозбанк, оон, зерновая сделка, в мире
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Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки
Папа Франциск призвал власти России возобновить действие Черноморской зерновой инициативы