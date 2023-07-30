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Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки - РИА Новости, 30.07.2023
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17:14 30.07.2023 (обновлено: 17:36 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/sdelka-1887222656.html
Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки
Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки - РИА Новости, 30.07.2023
Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки
Папа римский Франциск во время воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане призвал Москву возобновить действие зерновой сделки. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:14
2023-07-30T17:36
россия
турция
украина
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владимир путин
swift
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ВАТИКАН, 30 июл — РИА Новости. Папа римский Франциск во время воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане призвал Москву возобновить действие зерновой сделки."Взываю к моим братьям, к властям Российской Федерации с тем, чтобы была возобновлена Черноморская инициатива", — заявил понтифик.По его словам, транспортировка зерна должна проходить в условиях безопасности. Папа римский назвал уничтожение продовольствия "оскорблением Бога".Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Россия уведомила Анкару, Киев и ООН, что выступает против продления инициативы. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Москва подчеркивала, что сделка не работает в отношении России, в то время как украинское зерно уходит в первую очередь в Европу, а не в нуждающиеся африканские страны.Россия допустила возвращение к сделке при выполнении всех положений соглашения.
https://ria.ru/20230730/sdelka-1887136293.html
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россия, турция, украина, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, swift, россельхозбанк, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, SWIFT, Россельхозбанк, ООН, Зерновая сделка, В мире
Папа Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки

Папа Франциск призвал власти России возобновить действие Черноморской зерновой инициативы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 30 июл — РИА Новости. Папа римский Франциск во время воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане призвал Москву возобновить действие зерновой сделки.
«
"Взываю к моим братьям, к властям Российской Федерации с тем, чтобы была возобновлена Черноморская инициатива", — заявил понтифик.
По его словам, транспортировка зерна должна проходить в условиях безопасности. Папа римский назвал уничтожение продовольствия "оскорблением Бога".
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Россия уведомила Анкару, Киев и ООН, что выступает против продления инициативы. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Москва подчеркивала, что сделка не работает в отношении России, в то время как украинское зерно уходит в первую очередь в Европу, а не в нуждающиеся африканские страны.
Россия допустила возвращение к сделке при выполнении всех положений соглашения.
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РоссияТурцияУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинSWIFTРоссельхозбанкООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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