https://ria.ru/20230730/sdelka-1887138546.html

Путин оценил выполнение данных России обещаний по зерновой сделке

Путин оценил выполнение данных России обещаний по зерновой сделке - РИА Новости, 30.07.2023

Путин оценил выполнение данных России обещаний по зерновой сделке

С учетом того, что ни одно из обещаний о доставке российского зерна в рамках "зерновой сделки" выполнено не было, Россия сказала, что надо сначала исполнить,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T02:00

2023-07-30T02:00

2023-07-30T02:00

владимир путин

россия

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. С учетом того, что ни одно из обещаний о доставке российского зерна в рамках "зерновой сделки" выполнено не было, Россия сказала, что надо сначала исполнить, что обещали, заявил президент России Владимир Путин. "С учетом того, что ни одно из обещаний, которое было дано нам, чтобы способствовать вывозу нашего зерна и наших удобрений на мировые рынки, выполнено не было, мы многократно продляли наше участие в так называемой зерновой сделке, в надежде на то, что эти обещания будут исполнены, но в очередной раз мы сказали "нет". Теперь давайте сначала исполните, а потом мы вернемся в эту сделку", - сказал Путин на пресс-конференции. Он отметил, что чтобы беднейшие страны не страдали, Россия готова начать поставку зерна бесплатно.

https://ria.ru/20230730/sdelka-1887136293.html

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владимир путин, россия, экономика, форум "россия — африка"