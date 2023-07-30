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Путин оценил выполнение данных России обещаний по зерновой сделке - РИА Новости, 30.07.2023
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02:00 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/sdelka-1887138546.html
Путин оценил выполнение данных России обещаний по зерновой сделке
Путин оценил выполнение данных России обещаний по зерновой сделке - РИА Новости, 30.07.2023
Путин оценил выполнение данных России обещаний по зерновой сделке
С учетом того, что ни одно из обещаний о доставке российского зерна в рамках "зерновой сделки" выполнено не было, Россия сказала, что надо сначала исполнить,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:00
2023-07-30T02:00
владимир путин
россия
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. С учетом того, что ни одно из обещаний о доставке российского зерна в рамках "зерновой сделки" выполнено не было, Россия сказала, что надо сначала исполнить, что обещали, заявил президент России Владимир Путин. "С учетом того, что ни одно из обещаний, которое было дано нам, чтобы способствовать вывозу нашего зерна и наших удобрений на мировые рынки, выполнено не было, мы многократно продляли наше участие в так называемой зерновой сделке, в надежде на то, что эти обещания будут исполнены, но в очередной раз мы сказали "нет". Теперь давайте сначала исполните, а потом мы вернемся в эту сделку", - сказал Путин на пресс-конференции. Он отметил, что чтобы беднейшие страны не страдали, Россия готова начать поставку зерна бесплатно.
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владимир путин, россия, экономика, форум "россия — африка"
Владимир Путин, Россия, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Путин оценил выполнение данных России обещаний по зерновой сделке

Путин: ни одно из данных России обещаний по зерновой сделке не было выполнено

© AP Photo / Oleksandr GimanovПогрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. С учетом того, что ни одно из обещаний о доставке российского зерна в рамках "зерновой сделки" выполнено не было, Россия сказала, что надо сначала исполнить, что обещали, заявил президент России Владимир Путин.
"С учетом того, что ни одно из обещаний, которое было дано нам, чтобы способствовать вывозу нашего зерна и наших удобрений на мировые рынки, выполнено не было, мы многократно продляли наше участие в так называемой зерновой сделке, в надежде на то, что эти обещания будут исполнены, но в очередной раз мы сказали "нет". Теперь давайте сначала исполните, а потом мы вернемся в эту сделку", - сказал Путин на пресс-конференции.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Путин указал на иррациональность действий Запада по зерновой сделке
01:22
Он отметил, что чтобы беднейшие страны не страдали, Россия готова начать поставку зерна бесплатно.
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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