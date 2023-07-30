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Путин указал на иррациональность действий Запада по зерновой сделке - РИА Новости, 30.07.2023
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01:22 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/sdelka-1887136293.html
Путин указал на иррациональность действий Запада по зерновой сделке
Путин указал на иррациональность действий Запада по зерновой сделке - РИА Новости, 30.07.2023
Путин указал на иррациональность действий Запада по зерновой сделке
Запад "плевать хотел" на интересы нуждающихся стран, а поставки украинского зерна на мировые рынки - это прикрытие, деньги получали трейдеры, которые "наварили... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:22
2023-07-30T01:22
экономика
россия
прибалтика
малави
владимир путин
оон
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Запад "плевать хотел" на интересы нуждающихся стран, а поставки украинского зерна на мировые рынки - это прикрытие, деньги получали трейдеры, которые "наварили как следует", заявил президент РФ Владимир Путин. "Я даже не знаю, как это объяснить. Я вчера и африканских друзей спросил: "Кто-то может объяснить, почему?" Нет. Просто иррациональное поведение (Запада - ред.), потому что российское (удобрение в портах Прибалтики, которое не отпускают - ред.). Но это говорит о чем? О том, что они плевать хотели на интересы нуждающихся и беднейших стран. На самом деле плевать хотели", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. По словам президента, все остальное, в том числе и связанное с поставками на мировые рынки украинского зерна, - это только прикрытие. "Но это вдвойне аморально. А кто получил деньги основные от поставок украинского зерна? Кто? Крупные компании-трейдеры. Они наварили как следует, потому что брали со скидкой, покупали. А продавали по более-менее нормальной цене в благополучные страны. Причем здесь интересы голодающих народов? Да нет ничего общего", - отметил Путин. Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресс а и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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экономика, россия, прибалтика, малави, владимир путин, оон, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Прибалтика, Малави, Владимир Путин, ООН, Форум "Россия — Африка"
Путин указал на иррациональность действий Запада по зерновой сделке

Путин: в вопросе зерновой сделки Запад иррационален, ему плевать на чужие интересы

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Запад "плевать хотел" на интересы нуждающихся стран, а поставки украинского зерна на мировые рынки - это прикрытие, деньги получали трейдеры, которые "наварили как следует", заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Я даже не знаю, как это объяснить. Я вчера и африканских друзей спросил: "Кто-то может объяснить, почему?" Нет. Просто иррациональное поведение (Запада - ред.), потому что российское (удобрение в портах Прибалтики, которое не отпускают - ред.). Но это говорит о чем? О том, что они плевать хотели на интересы нуждающихся и беднейших стран. На самом деле плевать хотели", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
По словам президента, все остальное, в том числе и связанное с поставками на мировые рынки украинского зерна, - это только прикрытие.
"Но это вдвойне аморально. А кто получил деньги основные от поставок украинского зерна? Кто? Крупные компании-трейдеры. Они наварили как следует, потому что брали со скидкой, покупали. А продавали по более-менее нормальной цене в благополучные страны. Причем здесь интересы голодающих народов? Да нет ничего общего", - отметил Путин.
Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресс а и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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ЭкономикаРоссияПрибалтикаМалавиВладимир ПутинООНФорум "Россия — Африка"
 
 
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