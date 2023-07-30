https://ria.ru/20230730/sdelka-1887134552.html

Зерновой сделке необходим принцип "деньги вперед", считает Путин

Зерновой сделке необходим принцип "деньги вперед", считает Путин - РИА Новости, 30.07.2023

Зерновой сделке необходим принцип "деньги вперед", считает Путин

Ничего не сделано по зерновой сделке, пора уже "вперёд деньги", а потом уже "будут стулья", условия должны быть исполнены, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:59

2023-07-30T00:59

2023-07-30T00:59

россия

турция

украина

владимир путин

оон

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Ничего не сделано по зерновой сделке, пора уже "вперёд деньги", а потом уже "будут стулья", условия должны быть исполнены, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Помните известный диалог: "А можно утром – стулья, вечером - деньги? Можно, но деньги вперед". Вот здесь уже пора вперед, пора что-то делать. Поэтому мы сказали - пусть исполнят", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. По его словам, это нормальная позиция России, так как обещания были даны, что в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений будут приняты определенные решения, которые разблокируют и уберут проблемы, связанные с логистикой, с заходом в российские порты кораблей, с переводом денежных средств и со страховкой. "Вот это. Ничего не сделано. И мы много-много раз говорили: "Когда?". "Вот сейчас, еще немножко. Продлите – мы потом сделаем". Мы продлили. Потом опять ничего. Продлите мы опять сделаем – потом ничего не происходит", - объяснил он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230730/selkhozgod-1887134268.html

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турция

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россия, турция, украина, владимир путин, оон, экономика, форум "россия — африка"