https://ria.ru/20230730/sdelka-1887132146.html

Путин исключил наличие секретов в выходе из зерновой сделки

Путин исключил наличие секретов в выходе из зерновой сделки - РИА Новости, 30.07.2023

Путин исключил наличие секретов в выходе из зерновой сделки

Нет ничего такого по выходу из зерновой сделки, что бы не озвучивали вслух, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:19

2023-07-30T00:19

2023-07-30T00:19

россия

москва

владимир путин

россельхозбанк

зерновая сделка

swift

оон

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708097_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_aca19082b277c95e78263548f0792ecc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Нет ничего такого по выходу из зерновой сделки, что бы не озвучивали вслух, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам сказали: "Мы вот сейчас добьемся подключения к SWIFT, дочке Россельхозбанка". Хорошо. Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся. Вот и все. Здесь нет ничего такого, чего мы бы вслух не говорили", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть, меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, также среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230729/putin-1887129680.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, оон, экономика, форум "россия — африка"