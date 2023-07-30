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Путин исключил наличие секретов в выходе из зерновой сделки - РИА Новости, 30.07.2023
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00:19 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/sdelka-1887132146.html
Путин исключил наличие секретов в выходе из зерновой сделки
Путин исключил наличие секретов в выходе из зерновой сделки - РИА Новости, 30.07.2023
Путин исключил наличие секретов в выходе из зерновой сделки
Нет ничего такого по выходу из зерновой сделки, что бы не озвучивали вслух, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:19
2023-07-30T00:19
россия
москва
владимир путин
россельхозбанк
зерновая сделка
swift
оон
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Нет ничего такого по выходу из зерновой сделки, что бы не озвучивали вслух, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам сказали: "Мы вот сейчас добьемся подключения к SWIFT, дочке Россельхозбанка". Хорошо. Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся. Вот и все. Здесь нет ничего такого, чего мы бы вслух не говорили", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть, меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, также среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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россия, москва, владимир путин, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, оон, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Москва, Владимир Путин, Россельхозбанк, Зерновая сделка, SWIFT, ООН, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Путин исключил наличие секретов в выходе из зерновой сделки

Путин: по выходу из зерновой сделки нет ничего такого, что бы вслух не говорили

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Нет ничего такого по выходу из зерновой сделки, что бы не озвучивали вслух, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам сказали: "Мы вот сейчас добьемся подключения к SWIFT, дочке Россельхозбанка". Хорошо. Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся. Вот и все. Здесь нет ничего такого, чего мы бы вслух не говорили", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Вчера, 23:51
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть, меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, также среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
 
РоссияМоскваВладимир ПутинРоссельхозбанкЗерновая сделкаSWIFTООНЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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