https://ria.ru/20230730/samovygul-1887142114.html

Кинолог перечислил опасности, грозящие отпущенным на самовыгул собакам

Кинолог перечислил опасности, грозящие отпущенным на самовыгул собакам - РИА Новости, 30.07.2023

Кинолог перечислил опасности, грозящие отпущенным на самовыгул собакам

Отпущенная на самовыгул собака может быть подвержена различным опасностям, в том числе и смертельным, более того, она сама может представлять опасность для... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T03:20

2023-07-30T03:20

2023-07-30T03:20

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798426409_0:148:3071:1876_1920x0_80_0_0_135afb1310b5c8602f5c95cb1fc0cb4d.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Отпущенная на самовыгул собака может быть подвержена различным опасностям, в том числе и смертельным, более того, она сама может представлять опасность для других, собаководам не стоит так делать не только в городах, но и в частном секторе, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Самовыгул и домашняя собака - это два противоположных слова, которые не должны стоять рядом. Нет никаких оправданий хозяину, который допускает свободный выгул животного. Это равносильно тому, чтобы родитель отпустил своего малолетнего ребенка гулять одного по городу", - сказал Голубев. "Для домашнего животного улица без хозяина может быть источником опасностей, некоторые из которых смертельно опасны. Поэтому отпускать собаку на самовыгул - это значит безответственно относиться как к животному, так и к окружающим его людям и другим животным", - добавил он. Ложная свободаКинолог назвал заблуждением мнение о том, что самовыгул дает свободу собаке. По его словам, питомец, во-первых, может увлечься и просто не найти путь домой. Во-вторых, на улице есть другие животные, в том числе бездомные. Никто не может точно сказать, чем такая встреча закончится без контроля хозяина, собака может как заразиться бешенством после укуса другого животного, так и остаться покалеченной из-за агрессивного поведения. Кроме того, предоставленный самому себе питомец может провалиться в открытые колодцы или глубокие ямы, забраться куда-то, откуда будет сложно выбраться самостоятельно, рассказал президент РКФ. Также животное может отравиться каким-то подобранным продуктом, стать жертвой тех, кто захочет забрать в корыстных целях, пораниться, попасть под колеса транспорта или стать причиной недовольства других людей, предупредил он. Не исключено, что питомец может напугать прохожих или испортить чужое имущество. Даже если хозяин уверен в поведении своего питомца, никогда нельзя предсказать, как он будет себя вести в непредвиденной, пугающей ситуации, особенно находясь без владельца, заметил Голубев. "То, что теперь самовыгул будет запрещен законодательно, - отличная новость. С этого момента хозяева, возможно, начнут с большей ответственностью относиться к своим обязанностям. Поскольку не все понимают, что именно владелец должен обеспечивать комфорт и безопасность своему питомцу, а также обеспечить этот комфорт и безопасность окружающим. Штрафные санкции могут стать серьёзном препятствием для халатного отношения к питомцу", - отметил Голубев. Где можноОн обратил внимание, что в частном секторе самовыгул также недопустим. За городом собаки также могут подстерегать дикие звери, опасные растения, змеи и много другое. Питомец может гулять по участку, если ворота закрыты и у него нет возможности убежать с него, указал кинолог. Чтобы дать собаке свободу, он посоветовал получше присмотреться к ее интересам и попробовать подобрать подходящую дисциплину. Кроме того, питомца нужно чаще обеспечивать полноценными прогулками, которые будут сопровождаться физической и умственной нагрузкой и общением с любимым хозяином. Отпускать питомца побегать можно на специально отведенных площадках. В июле во втором и третьем чтении Госдума приняла законопроект о безнадзорных животных, который среди прочего устанавливает запрет на самовыгул домашних животных.

https://ria.ru/20230723/schenki-1885757703.html

https://ria.ru/20230528/sobaki-1874605236.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), госдума рф