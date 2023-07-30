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На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/rezervy-1887145973.html
На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы
На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы - РИА Новости, 30.07.2023
На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы
Группировка ВС РФ "Запад" сорвала попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на купянском направлении, противник потерял до отделения живой силы и... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T05:06
2023-07-30T05:06
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-35
су-25
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" сорвала попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на купянском направлении, противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортер, сообщил в воскресенье РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В полосе обороны 1-й танковой армии противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки. Потери ВСУ составили до отделения живой силы и БТР M113", - сообщил Зыбинский. В свою очередь, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 "Западной" группировки нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны.
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в мире, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Су-25, Вооруженные силы РФ
На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы

Группировка войск "Запад" сорвала на Купянском направлении попытку ВСУ перебросить резервы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" сорвала попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на купянском направлении, противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортер, сообщил в воскресенье РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"В полосе обороны 1-й танковой армии противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки. Потери ВСУ составили до отделения живой силы и БТР M113", - сообщил Зыбинский.
В свою очередь, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 "Западной" группировки нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-35Су-25Вооруженные силы РФ
 
 
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