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На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы

На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы - РИА Новости, 30.07.2023

На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы

Группировка ВС РФ "Запад" сорвала попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на купянском направлении, противник потерял до отделения живой силы и... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T05:06

2023-07-30T05:06

2023-07-30T05:06

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" сорвала попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на купянском направлении, противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортер, сообщил в воскресенье РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "В полосе обороны 1-й танковой армии противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки. Потери ВСУ составили до отделения живой силы и БТР M113", - сообщил Зыбинский. В свою очередь, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 "Западной" группировки нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35, су-25, вооруженные силы рф