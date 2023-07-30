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"Вопрос времени": соратник Сноудена рассказал о расплате, уготованной США - РИА Новости, 30.07.2023
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04:04 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/rasplata-1887143396.html
"Вопрос времени": соратник Сноудена рассказал о расплате, уготованной США
"Вопрос времени": соратник Сноудена рассказал о расплате, уготованной США - РИА Новости, 30.07.2023
"Вопрос времени": соратник Сноудена рассказал о расплате, уготованной США
Вооружение, поставляемое Киеву Вашингтоном, через черный рынок попадет в руки противников Штатов, что спровоцирует новую войну с их участием, заявил в подкасте... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T04:04
2023-07-30T04:04
в мире
сша
украина
эдвард сноуден
европа
гленн гринвальд
мария захарова
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вооружение, поставляемое Киеву Вашингтоном, через черный рынок попадет в руки противников Штатов, что спровоцирует новую войну с их участием, заявил в подкасте в Twitter американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.Как напомнил Гринвальд, Украина давно считается самой коррумпированной страной Европы, при этом должного надзора за траншами и поставками оружия Киеву со стороны Вашингтона не ведется.По его словам, американский генеральный инспектор по Афганистану выявил миллиарды долларов, которые просто исчезли после передачи местному правительству, и, "конечно", то же самое происходит сейчас на Украине.Журналист также процитировал статью CNN, в которой говорится о риске того, что поставленное ВСУ американское оружие трудно отследить, поэтому в долгосрочной перспективе существует риск, что оно в итоге окажется в руках тех, кого США "не собирались вооружать".Гринвальд выразил уверенность, что вооружение, оказывающееся в том числе в руках украинских неонацистов, через черный рынок распространится по Европу и Ближнему Востоку. "И, как и в любой другой войне США, скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда мы начнем войну против групп, вооруженных нашим собственным "потерянным" оружием из этого конфликта", - резюмировал он.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим континентам.
https://ria.ru/20230727/korruptsiya-1886728834.html
https://ria.ru/20230730/tramp-1887142939.html
сша
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в мире, сша, украина, эдвард сноуден, европа, гленн гринвальд, мария захарова
В мире, США, Украина, Эдвард Сноуден, Европа, Гленн Гринвальд, Мария Захарова
"Вопрос времени": соратник Сноудена рассказал о расплате, уготованной США

Журналист Гринвальд заявил, что переданное Украине оружие окажется у противников США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вооружение, поставляемое Киеву Вашингтоном, через черный рынок попадет в руки противников Штатов, что спровоцирует новую войну с их участием, заявил в подкасте в Twitter американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.
Как напомнил Гринвальд, Украина давно считается самой коррумпированной страной Европы, при этом должного надзора за траншами и поставками оружия Киеву со стороны Вашингтона не ведется.
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По его словам, американский генеральный инспектор по Афганистану выявил миллиарды долларов, которые просто исчезли после передачи местному правительству, и, "конечно", то же самое происходит сейчас на Украине.
Журналист также процитировал статью CNN, в которой говорится о риске того, что поставленное ВСУ американское оружие трудно отследить, поэтому в долгосрочной перспективе существует риск, что оно в итоге окажется в руках тех, кого США "не собирались вооружать".
Гринвальд выразил уверенность, что вооружение, оказывающееся в том числе в руках украинских неонацистов, через черный рынок распространится по Европу и Ближнему Востоку. "И, как и в любой другой войне США, скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда мы начнем войну против групп, вооруженных нашим собственным "потерянным" оружием из этого конфликта", - резюмировал он.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим континентам.
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В миреСШАУкраинаЭдвард СноуденЕвропаГленн ГринвальдМария Захарова
 
 
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