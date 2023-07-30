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Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух человек

Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух человек - РИА Новости, 30.07.2023

Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух человек

Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T21:55

2023-07-30T21:55

2023-07-30T21:55

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 21:00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район)... по улице Куйбышева, 173 пострадала женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее мэр Донецка сообщал, что девушка пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Мэр города также сообщал, что Куйбышевский район города оказался под массированным обстрелом украинской артиллерии. Корреспондент РИА Новости передавал, что прямое попадание артиллерийского снаряда пришлось прямо в многоквартирный жилой дом в этом районе, вследствие очередного обстрела ВСУ, по словам очевидцев ранен, как минимум, один человек - женщина 33 лет.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины