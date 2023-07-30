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Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух человек - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/ranenye-1887252979.html
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух человек
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух человек - РИА Новости, 30.07.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух человек
Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T21:55
2023-07-30T21:55
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 21:00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район)... по улице Куйбышева, 173 пострадала женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее мэр Донецка сообщал, что девушка пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Мэр города также сообщал, что Куйбышевский район города оказался под массированным обстрелом украинской артиллерии. Корреспондент РИА Новости передавал, что прямое попадание артиллерийского снаряда пришлось прямо в многоквартирный жилой дом в этом районе, вследствие очередного обстрела ВСУ, по словам очевидцев ранен, как минимум, один человек - женщина 33 лет.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
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донецк, в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух человек

Представительство ДНР в СЦКК: число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до двух

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 21:00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район)... по улице Куйбышева, 173 пострадала женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее мэр Донецка сообщал, что девушка пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Мэр города также сообщал, что Куйбышевский район города оказался под массированным обстрелом украинской артиллерии. Корреспондент РИА Новости передавал, что прямое попадание артиллерийского снаряда пришлось прямо в многоквартирный жилой дом в этом районе, вследствие очередного обстрела ВСУ, по словам очевидцев ранен, как минимум, один человек - женщина 33 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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